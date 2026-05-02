Hervorragend eingestellte Villinger schaffen noch das 2:2. Der VfR fühlte sich in der Nachspielzeit bereits als Regionalliga-Aufsteiger. Doch die Feier ist verschoben.
Oberliga: VfR Aalen – FC 08 Villingen 2:2 (0:1). Was für ein Spiel in der Aalener Centus Arena! Beide Team fuhren gefühlsmäßig eine Achterbahn der Gefühle. Die Aalener konnten sich kurz vor dem Ende der Nachspielzeit schon als Oberliga-Meister fühlen – der VfR Mannheim hatte zeitgleich mit 1:3 gegen Mannheim verloren – doch starke Nullachter belohnten sich bei der allerletzten Aktion mit dem 2:2 durch Fabio Liserra nach einem Eckball.