FC 08 Villingen II Verbandsliga: Pokal-Viertelfinale, David-gegen-Goliath-Situation und eine Ansage

Verbandsliga SBFV: FC 08 Villingen II – FC Teningen (Sonntag, 14.30 Uhr). Am Sonntag empfängt das Schlusslicht im Friedengrund den Tabellenführer der Verbandsliga – die Rollen scheinen auf den ersten Blick klar verteilt. „Es ist eines der leichtesten Spiele, wir haben gegen den Favoriten nichts zu verlieren“, sagt 08-Coach Ralf Hellmer. „Daher haben wir keinen Druck. Wir wollen aber natürlich alles einbringen und Paroli bieten.“