FC 08 Villingen II Verbandsliga: Pokal-Viertelfinale, David-gegen-Goliath-Situation und eine Ansage

Das Schlusslicht trifft im Friedengrund auf den Tabellenführer. Die Rollenverteilung ist klar, doch 08-Coach Ralf Hellmer betont: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Verbandsliga SBFV: FC 08 Villingen II – FC Teningen (Sonntag, 14.30 Uhr). Am Sonntag empfängt das Schlusslicht im Friedengrund den Tabellenführer der Verbandsliga – die Rollen scheinen auf den ersten Blick klar verteilt. „Es ist eines der leichtesten Spiele, wir haben gegen den Favoriten nichts zu verlieren“, sagt 08-Coach Ralf Hellmer. „Daher haben wir keinen Druck. Wir wollen aber natürlich alles einbringen und Paroli bieten.“

Die personelle Lage Personell kehrt der zuletzt erkrankte Spielertrainer Frederick Bruno zurück. In Kuppenheim musste Hellmer noch zusammen mit Co-Trainer Paul Röll coachen.

Ob weitere Spieler aus dem Oberliga-Kader hinzukommen, wird sich zeigen: „Die Erste spielt bereits am Freitag, die Kommunikation mit Steffen Breinlinger ist wirklich gut“, so Hellmer.

Offen bleibt, ob Kevin Ehmann, Aian Coma und Jannik Kübler zum Einsatz kommen. Kevin Hezel fiel in Kuppenheim wegen Oberschenkelproblemen aus.

Bei den Villingern hat sich indes eine kleine Stammformation gefunden: Noah Kälble, Jason Barth, Mikail Uyanik und Doli Dialundama standen in allen zehn Partien auf dem Platz. Sieben weitere Spieler kamen auf sieben bis neun Einsätze.

„Trotz der Niederlagen hat sich zuletzt etwas entwickelt. Einige Jungs sind schon weiter. Natürlich ist die Tabellensituation nicht schön, aber wir hoffen, dass bei uns bald der Knoten platzt. Im Training haben sich die Spieler diese Woche sehr gut präsentiert“, so Hellmer.

Der Gegner

Trainer Rainer Hannig hat beim Tabellenführer eine homogene und ehrgeizige Mannschaft geformt, die neun ihrer zehn Saisonspiele gewann.

Mit 27 Punkten und durchschnittlich drei Treffern pro Partie (30:10) zeigt das Team seine Stabilität. Auswärts holten die Teninger vier Siege aus fünf Spielen, nur die Partie in Rielasingen ging mit 1:3 verloren. Auch im SBFV-Pokal steht der dreimalige DFB-Pokal-Teilnehmer nach drei Siegen im Viertelfinale.