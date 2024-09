FC 08 Villingen Historie: Nach erstem Regionalliga-Aufstieg – Fehlstart und das „Wunder von Kassel“

Der FC 08 Villingen kämpft als Aufsteiger in der Regionalliga Südwest mit großen Anlaufschwierigkeiten und belegt nach acht Spieltagen einen Abstiegsplatz. Als der Traditionsverein vor 58 Jahren erstmals in die Regionalliga Süd, der damals zweithöchsten Spielklasse, aufstieg, war die Situation vor allem nach der Hälfte der Vorrunde noch prekärer. Was dann folgte, geht als eine der größten Geschichten in die Vereinshistorie ein.