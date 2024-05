1 Das stolze 08-Team im Frühjahr 1966 nach dem entscheidenden 3:2-Sieg beim FC Tuttlingen mit dem Meisterwimpel mit Masseur Fritz Schwarz, Trainer Hans Neumeier, Gerd Büker, Harry Griesbeck, Klaus Winterhalder, Kapitän Robert Nies, Hans Jantowski, Dieter Steffen, Vorstand Ernst Baur (hinten von links), Karl Armbrust, Bernhard Kunzendorf, Friedhelm Konietzka, Heinz Kerner und Jürgen Rauss. Foto: Michael Eich/Archiv Schroff

Warum die Villinger damals beim Titelgewinn in der Schwarzwald-Bodensee-Liga und in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga so zittern mussten. Klaus Winterhalder war der Mann für die wichtigen Tore.









Der FC 08 Villingen steht mittendrin im spannenden Oberliga-Titelrennen. Setzt sich der Vierkampf – mit der SG Sonnenhof Großaspach, dem 1. Göppinger SV und dem 1.CfR Pforzheim – so fort, dann fällt wohl erst die Entscheidung am letzten Spieltag. Am 1. Juni gastieren die Pforzheimer noch im Friedengrund. Sollte es für die Nullachter perfekt laufen, wäre die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga dann perfekt.