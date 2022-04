1 17. Minute im Spiel gegen Ravensburg: Harry Föll (rechts) am Boden. Nun steht wohl fest, dass sich der Nullachter erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Foto: Marc Eich

Hiobsbotschaft für den FC 08 Villlingen vor dem Spiel bei den Spfr. Dorfmerkingen am Samstag (14 Uhr): Mittelfeldspieler Harry Föll hat sich wohl erneut einen Kreuzbandriss zugezogen.















"Das ist extrem bitter für Harry, der ja gerade erst einen Kreuzbandriss überstanden hat", wünscht sich 08-Coach Marcel Yahyaijan, dass der philippinische Nationalspieler, der noch keinen neuen Vertrag bei den Nullachtern hat, trotz des großen Verletzungspechs zuversichtlich bleibt. "Immerhin hat es im Spiel gegen Ravensburg jetzt das rechte Knie erwischt", sieht der Villinger Trainer dies als gutes Omen an.

Auch Sautner muss wohl noch passen

Neben Föll wird bei den abstiegsgefährdeten Dorfmerkingern am Samstag wohl mit Erich Sautner ein weiterer Zehner fehlen. "Ich werde wohl am Montag wieder richtig ins Training einsteigen. Vielleicht reicht es am Mittwoch in Linx ja zu einem Kurzeinsatz", will Sautner noch kein unnötiges Risiko eingehen. Marcel Yahyaijan schloss am Donnerstag aber nicht ganz aus, dass der Spielmacher die Fahrt zum Tabellensiebzehnten doch mitmacht. Nach drei Spielen ohne Dreier sei ein Punkt das Mindestziel, drei Zähler aber besser. "Ich bin zuversichtlich, dass dies uns auch gelingt", erwartet der 29-Jährige, dass seine Schützlinge an die gute zweite Halbzeit vom Ravensburg-Spiel anknüpfen.

Der Gegner

41 Jahre älter ist Helmut Dietterle. Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart weiß, dass für seine Dorfmerkinger in der Röser-Arena nur ein Sieg zählt. "Wir müssen unsere restlichen Heimspiele gewinnen, wollen wir den Klassenerhalt schaffen", geht der erfahrene Coach davon aus, dass nach 38 Spieltagen 45 Punkte notwendig sind, um ein weiteres Jahr in der höchsten Klasse Baden-Württembergs zu spielen. In diesem Fall müssten die Sportfreunde aus ihren restlichen neun Partien also noch 14 Zähler holen. "Dafür müssen wir einfach konstanter auftreten", erlebte Dietterle mit seinen Mannen zuletzt ein Wechselbad der Gefühle. Siege gegen Reutlingen und in Bruchsal folgten Niederlagen in Bietigheim (0:6) und zuletzt in Göppingen (1:4), dazwischen gab es ein 2:2 gegen Ravensburg. "Uns fehlte die Stabilität auch aufgrund von Verletzungen und Corona-Ausfällen", betont der 70-Jährige.

Gelingt Villingen die Revanche?

Das war Anfang Oktober noch anders, als die Dorfmerkinger bei aber auch sehr schwachen Nullachtern mit 3:1 gewannen. "Damals hatten wir keine personellen Probleme. Außerdem hatte Villingen nicht gerade den besten Tag erwischt", blickt Helmut Dietterle auf den Coup zurück. Klar, dass Marcel Yahyaijan nun also das zweite "Duell der Trainergenerationen" für sich entscheiden will. "Das war unser schlechtestes Saisonspiel. Für uns geht es also auch um Wiedergutmachung", warnt Marcel Yahyaijan vor einem spiel- und offensivstarken Abstiegskandidaten um Torjäger Marc Gallego (15 Treffer).

Das Duell der Trainergenerationen

Zudem freut sich der 08-Coach auf den Austausch mit Helmut Dietterle. Es sei bewundernswert, dass dieser im Alter von 70 Jahren mit so großer Leidenschaft und Erfolg ein Oberliga-Team trainiere. "Und er ist kein altmodischer Coach, sondern geht mit der Zeit", hofft der 29-Jährige aber, dass er nun das Trainerduell der Generationen für sich entscheidet.