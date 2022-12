1 21. September: Der FC 08 Villingen – hier Ergi Alihoxha – und der FC Holzhausen um Kevin Müller (vorne) liefern beim 2:2 ein wildes Oberliga-Derby ab. Foto: Michael Kienzler

FC 08 Villingen gegen den FC Holzhausen – das dritte Kapitel. Mit dem Derby beim Aufsteiger endet für die Nullachter am Samstag (14 Uhr) ein turbulentes Fußballjahr 2022.















Wenn die Villinger im Panoramastadion im Sulzer Ortsteil auflaufen, können sich schon einmal freuen. "Mir ist nichts bekannt, dass bei uns das Warmwasser abgestellt wird", wundert sich FCH-Coach Pascal Reinhardt, dass dies die Stadt Villingen-Schwenningen für den Friedengrund und Co. so anordnete.

"Spiel auf Augenhöhe"

Am Abend des 21. September war nicht nur das Wasser heiß: Flutlicht, 2150 Fans, vier Tore, acht gelbe Karten, ein roter Karton, viele Emotionen, ein am Ende ein gerechtes 2:2 – es war eine wilde Derby-Premiere zwischen dem FC 08 und Holzhausen. "Da gab es viele hitzige Situationen", hofft Marcel Yahyaijan, dass seine Spieler in Holzhausen ihre Emotionen im Griff haben. Dies würde – neben der Tagesform – bei einem "Spiel auf Augenhöhe", so der Villinger Trainer, mit entscheidend sein. Gut vier Wochen zuvor war der erste Versuch in der MS Technologie-Arena aufgrund eines Gewitters nach wenigen Spielminuten abgebrochen worden.

Das Ziel: Holzhausen überholen

Nun also sehen sich beide Teams bereits zum dritten Mal in dieser Runde wieder. Marcel Yahyaijan ist optimistisch, dass seine Schützlinge den Aufsteiger mit einem Dreier noch überholen. "Das ist zumindest unser klares Ziel", weiß der 30-Jährige, dass seine Defensive dann vor allem gut auf Jannik Michel (15 Tore), Pascal Schoch (10) und Fabio Pfeilhofer (8) aufpassen muss, die zusammen 33 der bisher 44 Treffer des FCH erzielt haben. "Holzhausen ist in der Offensive natürlich eine Wucht. Defensiv haben sie schon mal Probleme. Aber dies ist bei uns derzeit ja ähnlich", verweist der 08-Coach auf 13:10 Tore in den vergangenen fünf Spielen – darunter war aber auch das 0:4 gegen Spitzenreiter Stuttgarter Kickers.

Die Personalien

In Sachen Kader sieht es bei den Nullachtern, die am Donnerstagabend das Deutschland-Spiel gegen Costa Rica zusammen in der neuen Stadiongaststätte anschauen wollten, gut aus. Zum Kader des 4:1-Sieges gegen Hollenbach stößt noch Jonas Busam, der zuletzt Vater eines Sohnes wurde. Wahrscheinlich ist, dass Tevfik Ceylan das Team wieder als Spielführer aufs Feld führt. "So haben wir ja zuletzt gewonnen. Zudem hat Tevfik ein gutes Spiel gemacht."

Das sagt Pascal Reinhardt

Auch Pascal Reinhardt freut sich auf das Derby. "Villingen muss eigentlich gewinnen, will uns mit einem Sieg in der Tabelle bestimmt vor der Winterpause überholen", sagt der Trainer des Tabellensiebten, der vor dem 20. Spieltag mit 27 Punkten noch zwei Zähler mehr auf der Habenseite hat. Auf dem Rasenplatz in der Stadionstraße ("Auf dem Kunstrasen könnte das Derby nicht stattfinden, wir hoffen ja auf 1000 bis 1500 Zuschauer") erwartet der frühere Profi, dass "wir eher das Spiel machen, Villingen auf das schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinnen setzt". Zwar wartet Holzhausen seit dem 22. Oktober (6:3 gegen Rielasingen) auf einen Dreier, doch nicht nur das 2:2 vor zwei Wochen bei den Stuttgarter Kickers war, so Reinhardt, "ein Achtungserfolg". Der Trainer sah gute Leistungen, die aber nicht mit Dreiern belohnt wurden. "Uns fehlt es teilweise noch an der Cleverness, dazu an der Konstanz über 90 Minuten", hofft der Trainer, dass Jannik Michel und Co. zudem auch die Chancen wieder besser verwerten.

Das Saisonziel

Pascal Reinhardt, der Trainer des FC Holzhausen, sagte kurz vor dem Saisonstart: "Für mich sind eindeutig die Stuttgarter Kickers der Favorit auf den Titel. Regionalliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach wird am Ende auch weit oben stehen. Dahinter scharren einige Clubs mit den Hufen – wie zum Beispiel der FC 08 Villingen, der 1. CfR Pforzheim, der 1. Göppinger SV, die TSG Backnang oder auch der FC Nöttingen mit seinem prominenten Neuzugang Anton Fink. Für uns als Neuling zählt nur der Klassenverbleib."

FC Holzhausen – vom Dorfverein zum Oberligisten

Den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg schaffen immer wieder Vereine, die bisher noch nie höherklassig aufgetaucht waren. Dazu gehört nun auch der FC Holzhausen aus dem knapp über 1000 Einwohner zählenden Ortsteil von Sulz. Dort tritt der FC Villingen am Samstag zum Derby an. Der FCH wurde 1933 gegründet und musste sich viele Jahre lang mit einem Dasein fast ausschließlich in der Kreisliga begnügen. Höhepunkte der Vereinsgeschichte blieben zunächst das 30-jährige Bestehen und der Bau des 3000 Zuschauer fassenden Panoramastadions mit Clubheim von 1964 bis 1968. Stolze 25 000 Arbeitsstunden wurden dabei von Vereinsmitgliedern erbracht. Richtig sportlich aufwärts ging es erst ab dem Jahr 2009 mit dem Wiederaufstieg in die Bezirksliga. Sechs Jahre später folgte der Sprung in die Landesliga – 2020 der Aufstieg in die Verbandsliga. Nur zwei Jahre später hatte der FCH die Oberliga erreicht. Hinter dem Erfolg steht mit Heinrich Kipp, der Seniorchef eines 1919 in Holzhausen gegründeten Unternehmens. Der großzügige und langjährige Sponsor ist mittlerweile Ehrenpräsident. Seit 2016 ist sein Sohn Nicolas als Vorstandsmitglied in die Fußstapfen getreten. Dieser verkündete auf der FCH-Hauptversammlung im Oktober allerdings überraschend seinen Rückzug aus der Führungsriege und kandidierte nur noch für ein Jahr.