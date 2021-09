Heimspiel des FC 08 gegen Stuttgarter Kickers in Gefahr

1 Es ist sehr fraglich, ob am Samstag in der MS Technologie-Arena der FC 08 gegen die Kickers spielen kann. Foto: Kienzler

Nun hat es auch die Stuttgarter Kickers erwischt. Beim Oberligisten gibt es Corona-Verdachtsfälle.

Das Spiel am Mittwoch gegen Ravensburg musste deshalb schon verlegt werden. Am Dienstag hatten Antigen-Schnelltests zwei Corona-Verdachtsfälle bei Spielern ergeben, am Mittwoch gab es dann weitere Verdachtsfälle.

Noch nicht geklärt ist, ob das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FC 08 Villingen ebenfalls ausfällt. Nach Lage der Dinge dürfte die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein. Die Kickers wollen dies nach Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und dem Verband bekannt geben.