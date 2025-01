1 Auch Enrico Krieger (links) aus dem 08-Regionalliga-Kader freut sich auf den Budenzauber in Tuttlingen. Foto: Marc Eich

Nullachter starten als Favorit beim B.Braun-Cup in der Mühlau-Halle. Ralf Hellmer und Patrick Rominger coachen an der Bande.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen nimmt an diesem Samstag am traditionellen Neujahrsturnier um den B.Braun-Cup in der Tuttlinger Mühlau-Sporthalle mit Rundumbande teil. Von 13 bis 21 Uhr wird gespielt.