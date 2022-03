Großer Jubel in Villingen und in Bräunlingen

Alle vier Verbandsliga-Nachwuchsmannschaften aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis waren am Wochenende wieder im Einsatz. Dabei feierten nicht nur die Talente des FC 08 Villingen wichtige Siege, sondern auch die SG Bräunlingen bejubelte einen Dreier.















A-JUNIOREN VERBANDSLIGA

Freiburger FC II - FC 08 Villingen 0:8 (0:3). (jac). Die U19 der Nullachter setzte sich mit einer souveränen Leistung gegen den Freiburger FC II durch. Die Villinger, die Freiburgs Aufbauspiel durch intensives Pressing immer wieder erfolgreich unterbanden, gingen durch einen Doppelschlag (20., 23.) von Kapitän Samet Yilmaz früh in Führung. Vitus Vochatzer (28.) erhöhte nur fünf Minuten später zum 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel trafen zunächst Noah Kälble (46.) und Leon Schmid (62.) für die spielfreudigen Villinger. Samet Yilmaz (68., 78.), der bereits zum vierten Mal in der laufenden Saison mindestens vier Tore in einem Pflichtspiel erzielte, und Dario Holenstein (79.) stellten den Endstand her. Trainer Reiner Scheu schwärmte: "Die Mannschaft hat richtig attraktiven Fußball gespielt und auch in der Höhe völlig verdient gewonnen."

B-JUNIOREN VERBANDSLIGA

FC 08 Villingen - Bahlinger SC 3:1 (1:0). Die jungen Nullachter gewannen ihr erstes Heimspiel der Rückrunde. In einer umkämpften Partie, die der Gast aus Bahlingen lange offen gestaltete, holte die Mannschaft um Top-Torjäger Erik Buzak drei wichtige drei Punkte im Aufstiegskampf. Guiseppe Mastrantonio vollendete nach knapp zehn Minuten den ersten schön vorgetragenen Angriff der Villinger, der Treffer wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. Kurz darauf traf Erik Buzak (17.) zur verdienten Villinger Führung. Nach dem Seitenwechsel verwandelte Miran Sancar (46.) einen Freistoß aus knapp 20 Metern sehenswert zum Ausgleich. Die Villinger brauchten nicht lange für die erneute Führung. Erik Buzak (52.) traf zum 2:1, bevor er mit dem Schlusspfiff den 3:1-Endstand markierte. Für Buzak war es bereits der 25. Saisontreffer.

SG Bräunlingen – SV Sinzheim 4:3 (2:2). "Ich kann es noch gar nicht so richtig glauben", war SG-Trainer Daniel Gemeinder war fast fassungslos nach dem 4:3 gegen Sinzheim. Verständlich, denn der letzte Punktgewinn liegt exakt fünf Monate und drei Tage zurück – ebenfalls gegen den SV Sinzheim. Bereits in der 11. Spielminute ging die SG durch ein Tor von Lucas Finkbeiner in Führung. Die Freude hielt jedoch nicht lange, die Gäste glichen in der 20. Minute aus. Nach der erneuten Führung durch Mohamed Tandogan (25.) dauerte es wiederum nur fünf Minuten bis zum 2:2. Dem 3:2 von Lucas Finkbeiner (Foulelfmeter, 50.) ließ Tandogan das 4:2 folgen (55.). Eine Viertelstunde vor Schluss verkürzte Sinzheim auf 3:4, der Ausgleich gelang jedoch nicht mehr. "Nächste Woche haben wir das nächste Endspiel gegen den Kehler FV", so Gemeinder.C-JUNIOREN VERBANDSLIGAFC 08 Villingen – SV Kuppenheim 1:0 (1:0). Die Villinger um Trainer Haris Redzepagic feierten einen hochverdienten Heimsieg gegen Kuppenheim. Bereits nach acht Minuten fiel der Treffer des Tages durch Nenart Peic per Kopfball. Philipp Tritschler hatte einen Freistoß scharf in den Strafraum gebracht. Danach waren die Nullachter spielüberlegen. Unter dem Strich zeigten die Gastgeber vor dem Kuppenheimer Tor zu wenig Durchschlagskraft, um das Ergebnis höher zu gestalten. Es war der einzige, aber auch große Kritikpunkt nach dem Schlusspfiff von Haris Redzepagic: "Das Problem, das wir einfach zu wenig Tore schießen, verfolgt uns schon seit längerem. Insgesamt war aber unsere Leistung ansonsten ausgezeichnet."