2 08-Neuzugang Ergi Alihoxha (rechts) – hier gegen Hendrik Gehring – musste selten einen Freiburger laufen lassen. Foto: Roland Sigwart

"Mailand oder Madrid?" Für Andy Möller alles Italien, für Marcel Yahyaijan keine Frage. Nach dem verdienten 1:0 gegen den Freiburger FC entspannte der 08-Coach in der Stadt von Inter und AC. Unweit des Doms gab es eine unerwartete Begegnung.















Als der Trainer des FC 08 Villingen am Samstag in Sichtweite des berühmten Mailänder Doms seinen Hunger in einem Restaurant stillen will, traut er seinen Augen kaum. "Auf einmal tauchten Kapitän Dragan Ovuka, Mokhtar Boulachab und Nico Tadic auf. Ich hatte keine Ahnung, dass sie auch einen Kurztrip nach Mailand machen wollten", kam es also am Piazza del Duomo zu einem überraschenden Treffen mit drei Spielern.