FC 08 Villingen – Gmünd: Ein gutes Omen und neues Selbstvertrauen nach einer Aufholjagd

Kellerduell im Friedengrund: Villingen steht am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Normannia Gmünd unter Zugzwang. Ausgerechnet jetzt haben die Gäste neues Selbstvertrauen.

Acht Spiele lang – mit WFV-Pokal – hatten die Gmünder vor dem jüngsten Heimspiel gegen den SSV Reutlingen keinen Dreier mehr eingefahren. Die gut 300 Zuschauer ahnten im WWG Sportpark nach Rückständen (0:1 und 1:2) erneut nichts Gutes, doch dann drehten Torjäger Alexander Aschauer und Niklas Hofmeister mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie.

„Dieser 3:2-Sieg war sehr wichtig, wenn auch etwas glücklich. Aber dieses Glück hatten wir in den Spielen davor oft nicht“, lobt Coach Zlatko Blaskic seine Mannen für die erfolgreiche Aufholjagd.

Stärken & Schwächen

Mit dem zweiten Saisonsieg verbesserte sich Gmünd mit neun Punkten auf den 16. Rang. Mit einem Dreier in der Villinger MS Technologie-Arena würde Normannia den FC 08 (12., 11 Punkte) überholen. „Wir wissen, dass der FC 08 nicht vor Selbstvertrauen strotzt. Beide Teams brauchen die Punkte. Das wird eine schwere Aufgabe“, erwartet Blaskic einen heißes Kellerduell.

Das große Problem in dieser Saison ist die offensive Durchschlagskraft. Trotz der großen Qualität von Aschauer (3 Saisontore) haben die Gmünder in zehn Spielen erst 13 Treffer bejubelt. Auf der anderen Seite steht die Defensive (15 Gegentore, der FC 08 hat bereits 25 Treffer kassiert) nicht schlecht.

Gutes Omen?

Gutes Omen für den FC 08? Normannia hat bisher auswärts noch nicht gewonnen. Zudem spricht die Gesamtbilanz für Villingen (18 Spiele: 10 Siege, 1 Unentschieden, 7 Niederlagen). Auch den jüngsten Vergleich entschieden die Nullachter am 16. März 2024 im Friedengrund deutlich mit 4:0 für sich.

Die Neuzugänge

Kilian Reik (1. FC Normannia Gmünd), Yannick Lindhorst (1. FC Normannia Gmünd), Julian Kianpour (VfR Aalen), Walter Duschek (SV Kaisersbach), Niklas Hofmeister (1. CfR Pforzheim), Miladin Filipovic (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Veljko Milojkovic (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Levin Kundruweit (FV Ravensburg), Kelecti Nkem (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Daniel Rapp (VfR Aalen).

Die Abgänge

Daniel Keller (Unbekannt), Angelo Barone (SSV Ehingen-Süd), Fabijan Domic (TSG Backnang), Paul Conradi (TSV Rudersberg), Joao Victor Silveira Schick (1. CfR Pforzheim), Jermain Ibrahim (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Daniel Keller (VfR Heilbronn), Luca Damiano Molinari (SG Sonnenhof Großaspach), Joshua Kopf (KSV Hessen Kassel).