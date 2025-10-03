FC 08 Villingen – Gmünd: Ein gutes Omen und neues Selbstvertrauen nach einer Aufholjagd

Kellerduell im Friedengrund: Villingen steht am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Normannia Gmünd unter Zugzwang. Ausgerechnet jetzt haben die Gäste neues Selbstvertrauen.
Acht Spiele lang – mit WFV-Pokal – hatten die Gmünder vor dem jüngsten Heimspiel gegen den SSV Reutlingen keinen Dreier mehr eingefahren. Die gut 300 Zuschauer ahnten im WWG Sportpark nach Rückständen (0:1 und 1:2) erneut nichts Gutes, doch dann drehten Torjäger Alexander Aschauer und Niklas Hofmeister mit ihren Treffern in der zweiten Halbzeit die Partie.