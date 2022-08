1 Nach dem Spielabbruch hatten Fans und Spieler Redebedarf. Foto: Marc Eich

Was für eine Derby-Premiere! Gewitterunterbrechung, lange Schlangen vor den Kassen und noch längeres Warten auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Um 19.38 Uhr war am Mittwoch klar, dass der FC 08 Villingen und der FC Holzhausen nachsitzen müssen.















Zwei Vorgaben hatte Marcel Yahyaijan im Vorfeld an seine Mannen: "Wir müssen uns in der Offensive im letzten Spieldrittel verbessern", verwies der 08-Trainer auf die magere Ausbeute von einem Treffer aus zwei Oberliga-Spielen. Dazu würde es "natürlich" darum gehen, Holzhausens "Tormaschine" Janik Michel nicht in Schwung kommen zu lassen. "Meine Elf weiß, was sie leisten kann und möchte dem Favoriten die Stirn bieten", hoffte FCH-Coach Pascal Reinhardt durchaus auf einen Coup.

Die Personalien

Der Übungsleiter des Aufsteigers musste zunächst auf Niklas Schäuffele (Muskelbeschwerden) verzichten, der aber immerhin auf der Bank saß. Bei den Villingern kehrte Torwart Dennis Klose zurück, zudem spielte Ryan Hertrich an der Seite von Ergi Alihoxha auf der Sechs. Im Vergleich zum unnötigen 0:1 in Hollenbach musste Stürmer Maxime Foulon zunächst auf einen Einsatz warten. Dafür übernahm Georgios Pintidis einen offensiveren Part. Zwei personelle Wechsel, dazu taktische Umstellungen – so wollte Marcel Yahyaijan im Angriff für mehr Torgefahr sorgen.

Die erste Halbzeit

Der FC Holzhausen begann ohne Respekt. Dennis Klose musste gleich gegen Fabio Pfeilhofer (3.) sein Können zeigen. Keine Zeigerumdrehung später schickte Schiedsrichter Vincent Schöller die Spieler schon wieder in die Kabine – ein Gewitter war über der MS Technologie-Arena angesagt. Vor dieser bildeten sich zeitgleich immer noch Zuschauerschlangen. Langes Warten auch im Stadion. Um 19.38 Uhr dann (endlich) die Entscheidung von Schiedsrichter Vincent Schöller, der die Verantwortung um die Sicherheit hat: Abbruch und Neuansetzung des Derbys. Zahlreiche der rund 1500 Zuschauer konnten dies nicht nachvollziehen, Pfiffe waren die Folge. Blitze und Donner waren verzogen, dafür hatte Dauerregen eingesetzt.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Klose – Ovuka, Busam, Chiurazzi – Albrecht, Pintidis, Hertrich, Alihoxha, Sautner, Brändle – Diakité.

FC Holzhausen: Fritz – M. Oberle, Müller, Huss, Pfeifhofer, Belser, J. Oberle, Grathwol, Konz, Schuon, Michel.

Schiedsrichter: Vincent Schöller (Calw).

Zuschauer: 1500.