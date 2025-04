FC 08 Villingen – FSV Frankfurt So lange ist Kapitän Nico Tadic in der Regionalliga gesperrt

Post von der Regionalliga Südwest am Dienstagmittag: Der Inhalt wird den Verantwortlichen des FC 08 nicht gefallen: Nico Tadic wird nicht nur am Freitagabend (19 Uhr) im Flutlicht-Heimspiel gegen den FSV Frankfurt fehlen. Auch ein Leistungsträger der Stuttgarter Kickers geht in eine Zwangspause.