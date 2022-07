1 Der Nullachter Ergi Alihoxha (rechts) im Zweikampf mit dem Singener Atakan Koyuncuoglu. Foto: Marc Eich

Gelungene Generalprobe: Der FC 08 VIllingen schlug den FC Singen am späten Samstagnachmittag vor rund 300 Zuschauern mit 4:1 (2:1).















Coach Marcel Yahyaijan hatte vor dem Spiel zwei Ziele angesprochen: "Wir wollen personell und auch spieltaktisch gegen den FC Singen noch einiges ausprobieren. Ich setze zudem darauf, dass wir in der Anfangsphase konzentrierter sind, als dies in unseren Tests gegen den Freiburger FC und in Trossingen der Fall war."

Vorstellung der verschiedenen Teams

Zuvor waren in der MS Technologie-Arena nicht nur das Oberliga-Team vorgestellt worden, sondern auch die U21 und der Nachwuchs. "Dieser sollte heute einmal im Mittelpunkt stehen", betonte Sportvorstand Arash Yahyaijan.

Ein Ziel von Trainer Marcel Yahyaijan für die neue Oberliga-Saison: Dominanz, gerade in Heimspielen. Gegen den Verbandsliga-Aufsteiger sollten im Sturm Torjäger Ibrahima Diakité und Maxime Foulon für viel Betrieb sorgen, im offensiven Mittelfeld Zehner Erich Sautner, Leon Albrecht und Matthias Stüber die Fäden ziehen. Als Sechser wollten Ergi Alihoxha und Ryan Hertrich die Räume verengen und mit Ballgewinnen das offensive Umschaltspiel beleben. In der Dreierkette spielten zunächst Georgios Pintidis, Kapitän Dragan Ovuka und Mauro Chiurazzi. Das Gehäuse hütete Dennis Klose.

Die erste Halbzeit

Villingen bestimmte bei hochsommerlichen Temperaturen von Beginn an das Spiel. Diakité nutzte nach sieben Minuten eiskalt gleich die erste Chance. Überraschend glich Omar Ceesay nur drei Zeigerumdrehungen später aus. Während Singen ein weiteres Abstimmungsproblem der Nullachter fast mit dem zweiten Treffer bestraft hätte, verwandelte Sautner (22.) einen Elfer, der Regisseur war zuvor selbst gefoult worden, souverän zum 2:1. In der Folge machte sich der Klassenunterschied dann immer mehr bemerkbar. Der FC 08 um den starken Albrecht agierte, Singen reagierte meist nur. Sautner (35.), Foulon (42., 43.) und Diakité (45.) verpassten aber das 3:1.

Die zweite Halbzeit

Marcel Yahyaijan wechselte zur zweiten Hälfte Tevfik Ceylan und Frederick Bruno ein. Ceesay testete bis zur 55. Minute zweimal das Können von Klose, danach übernahm wieder der Favorit - nach 61 Minuten kamen Mokhtar Boulachab und Jonas Busam - das Kommando. Lohn war das 3:1 durch einen verwandelten Elfer von Foulon (68.), der zuvor im Strafraum gelegt worden war. 20 Minuten lang durften dann noch Sturm-Youngster Samet Yilmaz und Fabio Liserra ran. Foulon (88.) stellte den 4:1-Endstand her.

Die schnellen Stimmen

08-Coach Marcel Yahyaijan meinte nach der gelungenen Generalprobe: "Am Ende können wir von einem ordentlichen Test sprechen. Singen hat schon gute Jungs dabei." Der ehemalige Nullachter Christian Jeske, Coach der Gäste, sagte: "Ich denke, dass wir Villingen in vielen Situationen vor schwierige Aufgaben gestellt haben."

SBFV-Pokal: Bad Dürrheim jubelt

Weiter geht es für Villingen am kommenden Wochenende im SBFV-Pokal in Denkingen oder Radolfzell, die sich am Sonntag duellieren. In der ersten Hauptrunde steht bereits Landesligist FC Bad Dürrheim (5:1 bei der DJK Villingen). Dagegen schied A-Aufsteiger SG Mönchweiler/Peterzell (3:5 gegen den VfB Waldshut) am Samstag aus.