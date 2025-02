FC 08 Villingen: Generalprobe geglückt: Nullachter gewinnen in Reutlingen mit 2:1

Spannung in den Fußball B-Ligen im Zollernalbkreis Doppeltes Trio kämpft um den Aufstieg in die Kreisliga A

In der Kreisliga B II kommt es zum Kräftemessen zwischen der SpVgg Binsdorf, der SGM Haigerloch/Trllfingen II/Stetten II und den Sportfreunden Sickingen. In Staffel IV kämpfen der FC Redfield Albstadt, der FC Onstmettingen und die SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim II um den Platz an der Sonne.