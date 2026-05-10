FC 08 Villingen gegen VfR Mannheim: Diese verdammten späten Gegentore – vor allem eine mentale Geschichte

Der FC 08 zeigt gegen die Oberliga-Top-Teams Aalen und VfR Mannheim jeweils starke Leistungen, doch belohnt sich nicht mit Siegen. Was Vorstand Freddy Bruno zu den Tumulten sagt.
Die Nullachter sind zur Stunde in der Oberliga die Remis-Könige. Fünfmal in den vergangenen sechs Spielen gab es ein Unentschieden. Der letzte Sieg fiel am 28. März daheim gegen den FV Ravensburg. Die Villinger bleiben nach dem viertletzten Spieltag Achter – der VfR Mannheim ist nach dem 3:3 im Friedengrund in Sachen Vizemeisterschaft noch nicht ganz durch.