1 Typisch Tevfik Ceylan: Der 08-Kapitän trieb sein Team auch in Oberachern immer wieder an. Foto: Leonie Heidinger

08-Trainer und Mannschaft zeigen sich über den Tod von Werner Felgenhauer sehr betroffen. Die Freude über den Dreier rückt um 17.30 Uhr in den Hintergrund.









Der FC 08 Villingen (1./69) hat am vorletzten Oberliga-Spieltag mit dem 2:0-Sieg in Oberachern die Türe zur Meisterschaft noch weiter aufgestoßen. Die SG Sonnenhof Großaspach (2./67) bleibt den Villingern nach dem 2:0-Heimsieg gegen Gmünd noch auf den Fersen. Auf Rang drei folgt der 1. Göppinger SV (66), der überraschend in Mutschelbach mit 0:2 verlor. Der Tabellenvierte 1. CfR Pforzheim (64) schaffte daheim gerade noch gegen den TSV Essingen ein 2:2.