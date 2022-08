Gegen Holzhausen im September, in Neckarsulm am Samstag

1 Nach 4:30 Minuten war am Mittwochabend in der MS Technologie-Arena alles vorbei. Schiedsrichter Vincent Schöller brach das erste Punktspiel-Derby zwischen dem FC Villingen und dem FC Holzhausen ab. Foto: Michael Kienzler

Alles war angerichtet: 1500 Zuschauer unter den schützenden Dächern der beiden Villinger Tribünen, ein nahezu perfekter Rasen und zwei Teams, die – so 08-Coach Marcel Yahyaijan – "unbedingt spielen wollten".















Doch Schiedsrichter Vincent Schöller wollte das Risiko aufgrund eines angesagten Gewitters nicht eingehen. "Das war seine Entscheidung", betonte am Mittwochabend auch Pascal Reinhardt, der Trainer des FC Holzhausen. Rund eine Stunde blieb den Spielern nichts anderes übrig, als in den Kabinen Däumchen zu drehen. "Wir konnten nur abwarten", hatte auch 08-Regisseur Erich Sautner in seiner schon langen Fußballerzeit "so etwas noch nie erlebt".

Um 19.38 Uhr tauchten Sautner und Co. wieder auf dem grünen Rasen auf – doch nur, um die Bälle und weitere Spielutensilien einzusammeln. Vereinzelte Pfiffe der vielen Fans waren die Folge. "Da kann man doch spielen, das Gewitter ist verzogen", verstand nicht nur ein langjähriger Anhänger der Nullachter den Referee aus Calw nicht. "Aber dies ist eben alleine die Entscheidung des Schiedsrichters", stellte Marcel Yahyaijan noch einmal am Donnerstag klar. Jedoch heißt es in den Richtlinien auch, dass vor einem Spielabbruch "alle zumutbaren Mittel, das Spiel fortzusetzen, erschöpft sein müssen". Dies war für viele Zuschauer am Mittwochabend nicht der Fall.

Der 21. September ist angedacht

Marcel Yahyaijan und Pascal Reinhardt müssen sich also auf eine weitere "englische Woche" einstellen. "Der 21. September könnte sich für beide Teams anbieten", verweist der Villinger Übungsleiter auf die fehlenden Zeitfenster in den kommenden Wochen.

Nächste Ausfahrt: Pichterichstraße 71

Der 30-Jährige hat die 4:30 Spielminuten vom Mittwochabend abgehakt, blickt nun auf das Spiel am Samstag bei der SU Neckarsulm (14 Uhr). "Im Vergleich zu Holzhausen erwarte ich ein anderes Spiel", weiß Yahyaijan um die spielerischen Möglichkeiten der Neckarsulmer. "Die Mannschaft ist im Kern zusammengeblieben, wurde aber auch mit Oberliga-Spielern ergänzt", ist Marcel Yahyaijan überrascht, dass die Sport-Union nach drei Spieltagen erst zwei Punkte auf der Habenseite hat. Allerdings führten die Schützlinge von Neucoach Walter Thomae am Mittwoch in Hollenbach bis zur 89. Minute mit 2:1, bevor Manuel Hofmann noch dem Aufsteiger einen Zähler rettete.

Kehrt Foulon in die Startelf zurück?

Dagegen verloren die Nullachter am Samstag beim FSV Hollenbach unglücklich mit 0:1. Da stand Maxime Foulon in der Startelf, der am Mittwochabend gegen den FC Holzhausen "aus taktischen Gründen", so der 08-Trainer, erst einmal auf der Bank saß. Es ist nun gut möglich, dass der Franzose am Samstag in der Pichterichstraße 71 wieder von Beginn an stürmt. Dies wird sich aber frühestens nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden.

Zuckerbrot und Peitsche

"Wir haben in Sachen Planung nichts geändert. Der Donnerstag bleibt frei. Wenn die Jungs aber am Samstag nicht gewinnen, dann könnte es nächste Woche eine Extra-Einheit geben", sagt und lacht Marcel Yahyaijan, der zuversichtlich ist, dass die Nullachter am Samstag gegen 16.20 Uhr die Punkte vier, fünf und sechs auf dem Konto haben werden. Wenn nicht ein Gewitter über der Neckarsulmer Arena aufzieht.