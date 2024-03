1 Die Nullachtern bejubeln den 4:0-Sieg gegen Gmünd. Foto:

Der FC 08 Villingen hat am Samstagnachmittag das erste Oberliga-Heimspiel des Jahres gegen den 1. Normannia Gmünd mit 4:0 für sich entschieden. Das haben die Trainer Mario Klotz (FC 08) und Zlatko Blaskic (Gmünd) nach dem Spiel gesagt.









Link kopiert



Zlatko Blaskic, der im Vorfeld die Favoritenrolle klar den Villingern zugeschoben hatte („Die Nullachter stehen von der Qualität her, auch in Sachen Kaderbreite, mindestens eine Klasse über uns“), meinte nach der erst siebten Niederlage des starken Oberliga-Aufsteigers: „Gratulation zum verdienten Sieg. So kannst du Villingen nicht in Bedrängnis bringen. Spätestens mit der gelb-roten Karte war das Spiel entschieden.“