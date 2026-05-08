FC 08 Villingen gegen Bahlinger SC: Krimis, Überraschungen, Maric-Hattrick, Scharinger-Rot und Djordjevic

FC 08 gegen BSC – oder wenn sich „alte“ Freunde in 50 Jahren so oft über den Weg laufen. All dies wird von großartigen Geschichten begleitet. Wer schreibt am 23. Mai ein neues Kapitel?

Wenn sich am 23. Mai ab 13.30 Uhr im Offenburger Karl-Heitz-Stadion der Bahlinger SC und der FC 08 Villingen gegenüberstehen, ist das auch ein Duell alter südbadischer Rivalen. Deren sportliche Wege kreuzten sich erstmals in den 1970er- Jahren. Möglich machte dies ein beachtlicher sportlicher Höhenflug der Kicker aus der Kaiserstuhl-Gemeinde, die damals 3000 Einwohner zählte.

Dieser Aufschwung des Bahlinger SC begann 1969 mit dem Aufstieg in die 1. Amateurliga Südbaden. In der einst dritthöchsten deutschen Spielklasse mischte der BSC mit Teams wie dem SC Freiburg, dem SC Baden-Baden und dem Offenburger FV im Kampf um Punkte mit. Die Nullachter spielten zu dieser Zeit in der Regionalliga Süd, der damals zweithöchsten Spielklasse in Deutschland.

Die ersten Duelle der beiden südbadischen Rivalen

Nach dem Abstieg im Jahr 1972 traten die Villinger zunächst in der Schwarzwald-Bodensee-Liga an und wechselten dann ab dem Spieljahr 1974/75 in die 1. Amateurliga Südbaden, in der sie dann auf den BSC trafen. Für die Nullachter waren die Bahlinger von den ersten Begegnungen an in dieser Liga immer ein unbequemer Gegner.

In der Meisterschaftssaison 1975/76 standen zwei hart erkämpfte 1:0-Erfolge zu Buche. August Zügel, damals ein Leistungsträger des Kaiserstühler, ist heute noch als Geschäftsführer der BSC Werbung GmbH für den Verein aktiv. Nachdem die Villinger 1980 aus der damals neu gegründeten Amateuroberliga Baden-Württemberg in die viertklassige Verbandsliga Südbaden abstiegen, kam es dort über Jahre hinweg zu Punkte-Duellen zwischen beiden Teams.

Die Nullachter stiegen zwar 1984 und 1986 jeweils in die Oberliga auf, aber jeweils auch gleich wieder ab. Die Verbandsliga-Saison 1993/94 entwickelte sich dann zu einem Dreikampf zwischen dem FV Donaueschingen, dem FC 08 und Bahlingen um die beiden ersten Tabellenplätze. Am Ende stieg der FVD als Meister direkt auf, die Nullachter schafften als Vizemeister mit Trainer Ivan Perusic über die Relegation den Sprung in die Oberliga. Die Kaiserstühler mussten sich mit dem dritten Platz begnügen.

Allerdings erreichte Bahlingen 1996 als bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte auch den Aufstieg ins baden-württembergische Amateuroberhaus. Das Gastspiel dauerte bis zur Saison 2004/05, ehe die BSCler gemeinsam mit dem FC 08 in die Verbandsliga abstiegen.

In der Saison 2005/06 gewann der FC 08 im Pokal-Viertelfinale mit 1:0 auf der Ponderosa. Unser Bild zeigt den damaligen 08-Akteur Piero Saccone (rechts). Foto: Foto-Archiv Michael Eich

Als der FC 08 dem BSC noch den Titel wegschnappte

Was sich dann in der Runde 2005/06 zwischen beiden Teams abspielte, wurde zu einem unvergesslichen Krimi und Zweikampf um die Verbandsliga-Meisterschaft und den Direktaufstieg. Dieser erlebte seinen vorläufigen Höhepunkt, als sich die beiden heißen Titelkandidaten Anfang Mai 2006 in der Rückrunde in Bahlingen gegenüberstanden. Auf der „Ponderosa“ erlebten 2200 Zuschauer eine in der zweiten Halbzeit sportlich-dramatische Partie. Letztendlich behielten die in der Schlussphase durch eine Rote Karte gegen Spielertrainer Rainer Scharinger dezimierten Kaiserstühler mit 2:1 die Oberhand. Das sah angesichts der Tabellensituation nach einer Vorentscheidung im Titelrennen aus.

Doch der BSC patzte am letzten Spieltag – und die von Kristijan Djordjevic trainierten Nullachter sicherten sich in einem Herzschlagfinale mit einem 2:1-Erfolg beim VfR Hausen noch die Meisterschaft. Die Bahlinger schafften via Relegation aber ebenfalls noch den Oberligaaufstieg.

In der Runde 2005/06 begann dann auch die Pokalgeschichte zwischen den beiden langjährigen Rivalen. Dabei schockten die Nullachter die Kaiserstühler im Viertelfinale des SBFV-Pokals auf der „Ponderosa“ bereits in der 1. Minute durch einen Toco-Treffer, der zum 1:0-Sieg und damit zum Einzug ins Halbfinale reichte.

In den Folgejahren gingen die Kaiserstühler oftmals als Favorit in die Pokalduelle und hatten am Ende das Nachsehen. Im April 2008 bescherte ein Hattrick von Jago Maric dem FC 08 beim BSC einen 4:2-Sieg im Halbfinale des SBFV-Cups.

Der entscheidende Treffer von Stjepan Geng

In der Saison 2015/16 kämpften die von Jago Maric trainierten Villinger in der Oberliga um den Klassenerhalt. Dennoch behielten die Nullachter im Pokal-Halbfinale durch einen Geng-Treffer zu Hause gegen den Regionalligisten mit 1:0 die Oberhand und entschieden auch das Pokalfinale in Offenburg gegen Oberachern mit 5:3 für sich.

Groß war auch die Überraschung, als der von Marcel Yahyaijan gecoachte FC 08 in der Saison 2022/23 im Achtelfinale beim wiederum klassenhöheren BSC nach einem Dreierpack von Ibrahima Diakité einen 3:2-Erfolg bejubeln durfte.

Die Bahlinger nahmen in der vergangenen Saison – 2024/25 – Revanche und gewannen nicht nur im Viertelfinale des SBFV-Cups beim FC 08 mit 3:0, sondern auch das Finale gegen den Außenseiter FC Auggen im Elfmeterschießen.

Am 23. Mai wird in Offenburg der Vorhang für das nächste Kapitel zwischen den beiden Traditionsclubs hochgezogen.