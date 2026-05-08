FC 08 Villingen gegen Bahlinger SC: Krimis, Überraschungen, Maric-Hattrick, Scharinger-Rot und Djordjevic

FC 08 gegen BSC – oder wenn sich „alte“ Freunde in 50 Jahren so oft über den Weg laufen. All dies wird von großartigen Geschichten begleitet. Wer schreibt am 23. Mai ein neues Kapitel?
Wenn sich am 23. Mai ab 13.30 Uhr im Offenburger Karl-Heitz-Stadion der Bahlinger SC und der FC 08 Villingen gegenüberstehen, ist das auch ein Duell alter südbadischer Rivalen. Deren sportliche Wege kreuzten sich erstmals in den 1970er- Jahren. Möglich machte dies ein beachtlicher sportlicher Höhenflug der Kicker aus der Kaiserstuhl-Gemeinde, die damals 3000 Einwohner zählte.