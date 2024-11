FC 08 Villingen gegen Bahlinger SC Historie: Pokal-Coup, Titelrennen, Kristijan Djordjevic und Rainer Scharinger

1 Mit dem früheren 08-Torjäger Toco (Mitte) hatten die Bahlinger früher auch so manche Probleme. Foto: Marc Eich

Die Duelle zwischen den Nullachtern und dem Bahlinger SC haben eine lange und attraktive Geschichte. Für beide Teams geht es an diesem Samstag (14 Uhr) im Friedengrund nun um wichtige Punkte für den Regionalliga-Klassenerhalt.









Am Samstag (14 Uhr) treffen der FC 08 Villingen und der Bahlinger SC erstmals in der Regionalliga aufeinander. Seit Anfang der 1980er Jahre lieferten sich die beiden südbadischen Traditionsvereine bereits viele heiße Duelle – sowohl in der Verbands-und Oberliga als auch im SBFV-Pokal.