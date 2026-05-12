FC 08 Villingen gegen Bahlingen: Warum es vom SBFV-Pokalfinale keinen SWR-Livestream gibt

Wenn der FC 08 Villingen am 23. Mai in Offenburg auf den Bahlinger SC trifft, überträgt die ARD in einer Konferenz. Einen SWR-Livestream wird es jedoch nicht geben.

Der 23. Mai ist ein langer Fußballtag für die Fans des runden Leders. Abends spielen der VfB Stuttgart und der FC Bayern München im Berliner Olympiastadion um den Sieg im DFB-Pokal. Doch damit nicht genug: Bereits ab 11.30 Uhr suchen die 21 Landesverbände in Deutschland ihren Pokalsieger – in vier Konferenzen überträgt die ARD alle Spiele live.

Außerdem werden „mindestens 15 Einzelspiele in voller Länge auf sportschau.de und den Online-Portalen der Landesrundfunkanstalten“ übertragen. So hieß es erst Ende April in einer gemeinsamen Pressemitteilung von DFB und den Landesverbänden.

Allerdings: Das Endspiel im Südbadischen Pokal zwischen dem Oberligisten FC 08 Villingen und dem Regionalliga-Absteiger Bahlinger SC wird am Finaltag nicht in einem kommentierten Livestream vom SWR übertragen.

So erklärt der SWR den Verzicht auf die Livestreams

Das teilte der Sender auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Von allen Landesrundfunkanstalten der ARD hat der SWR in seinem Sendegebiet die meisten Spiele, nämlich insgesamt fünf“, heißt es von einem Unternehmenssprecher. In Baden-Württemberg sind es derer drei Endspiele (Südbaden, Württemberg und Nordbaden), in Rheinland-Pfalz (Rheinland und Südwest) zwei weitere.

Andere TV-Sender müssen nur ein Spiel übertragen

„Das heißt: Die SWR-Sportredaktion muss für den langen Finaltag der Amateure in der ARD fünf Landesfinals redaktionell und produktionell besetzen, inklusive Reporterinnen und Reportern“, heißt es vom TV‑Sender, der auch den Vergleich zieht: In vielen anderen Bundesländern müssen die Landesrundfunkanstalten nur ein Endspiel besetzen und übertragen.

Auch als der FC 08 Villingen 2024 zuletzt im Finale stand, übertrug die ARD: Hier gibt der damalige Coach Mario Klotz ein Interview. Foto: Marc Eich

Außerdem kommt auch der DFB-Pokal hinzu: Mit dem VfB Stuttgart sei „erfreulicherweise erneut eine Mannschaft aus dem Sendegebiet vertreten“, so der SWR-Sprecher. „Dies bedeutet aber auch, dass der SWR hier ebenfalls personell stark in die Berichterstattung im Radio und Fernsehen eingebunden ist.“

Auch das Spiel der Stuttgarter Kickers nicht im SWR-Livestream

Zudem gebe es das „‚normale‘ Regelgeschäft an Wochenenden im Sport, was gerade in Baden-Württemberg immer herausfordernd ist“, heißt es. Das heißt sowohl für das Finale in Südbaden mit den Villingern als auch für das Endspiel in Württemberg (Stuttgarter Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach): Es gibt keinen SWR-Livestream im Internet. Überraschend kommt diese Entscheidung nicht, bereits in der Vergangenheit wurden die Endspiele aus der Region nicht in voller Länge von der „Sportschau“ übertragen.

So können Fans das Spiel dennoch live schauen

Wer es nicht nach Offenburg schafft, um das südbadische Finale vor Ort zu verfolgen, muss mutmaßlich aber dennoch nicht in die Röhre schauen. „Für die Landesverbände in Baden-Württemberg sowie in Rheinland-Pfalz besteht dadurch aber die Option, die Spiele selbst per Livestream zu übertragen. Und auch der DFB hat in diesem Jahr das Recht, die Spiele, die die ARD nicht streamt, auf seinen Plattformen anzubieten“, heißt es vom SWR.

Und auch unsere Redaktion wird am Finaltag mit mehreren Reportern in Offenburg vor Ort sein und per Liveblog von allen Entwicklungen rund um das SBFV-Endspiel berichten.