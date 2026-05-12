FC 08 Villingen gegen Bahlingen: Warum es vom SBFV-Pokalfinale keinen SWR-Livestream gibt

Wenn der FC 08 Villingen am 23. Mai in Offenburg auf den Bahlinger SC trifft, überträgt die ARD in einer Konferenz. Einen SWR-Livestream wird es jedoch nicht geben.
Der 23. Mai ist ein langer Fußballtag für die Fans des runden Leders. Abends spielen der VfB Stuttgart und der FC Bayern München im Berliner Olympiastadion um den Sieg im DFB-Pokal. Doch damit nicht genug: Bereits ab 11.30 Uhr suchen die 21 Landesverbände in Deutschland ihren Pokalsieger – in vier Konferenzen überträgt die ARD alle Spiele live.