FC 08 Villingen gegen 1. FC Heidenheim: Das müssen die Zuschauer vor dem DFB-Pokalspiel wissen

Tausende Zuschauer werden am Samstag zum absoluten Fußball-Highlight der Region im Villinger Friedengrund erwartet. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Regionalligist auf den Erstligisten 1. FC Heidenheim. Fast 6000 Karten sind im Vorfeld bereits verkauft worden, 9000 Zuschauer dürfen in der MS Technologie-Arena dabei sein.

Über die Internetseite des FC 08 Villingen sind online weiterhin Tickets buchbar, Stand Donnerstag waren zudem noch wenige Sitzplatzkarten verfügbar. Auch an der Tageskasse soll es am Samstag noch Eintrittskarten geben. Stadionöffnung ist um 13.30 Uhr.

Bargeldloses Bezahlsystem

Ebenfalls an den Hauptkassen wird es die Möglichkeit geben, sogenannte Cashcards zu kaufen, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt. Ausschließlich über dieses bargeldlose System wird der Verkauf von Speisen und Getränken in der MS Technologie-Arena abgewickelt. Für die Karte ist an den Kassen 3 Euro Pfand zu entrichten, sie kann dort nach Angaben des FC 08 beliebig aufgeladen werden.

Nach Spielschluss kann die Karte laut Verein entweder zurückgegeben oder zu einem der nächsten Heimspiele wieder mitgenommen werden. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass dadurch an den Ständen für Getränke und Speisen weniger Schlangen entstehen“, erklärt FC 08-Pressesprecher Alexander Rieckhoff.

So sieht es mit dem Parken aus

Der FC 08 Villingen appelliert noch mal an alle Zuschauer und Fans, das Auto am Samstag möglichst zu vermeiden oder gegebenenfalls auch Fahrgemeinschaften zu bilden. Trotzdem wird der FC 08 in Abstimmung mit der Stadt Villingen-Schwenningen drei Parkplätze bereitstellen.

P1 befindet sich direkt vor dem Stadiongelände (ab DJK-Platz Friedengrund abwärts), P2 befindet sich auf dem großen Flohmarkt- und Zirkusparkplatz. P3 befindet sich auf der Wiese gegenüber in Richtung Hammerhalde. Von dort aus kann man über den Fußweg entlang der Hammerhalde (und nach der Unterführung rechts) problemlos zu Fuß das Stadion in zehn Minuten erreichen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit dem Stadtbus bis zur Haltestelle Vöhrenbacher Straße zu gelangen. Von dort aus führt ein Fußweg direkt hoch zur MS Technologie-Arena.

Spezielle Fanartikel erhältlich

Der FC 08 wird seinen Fans am Samstag auch einige besondere Leckerbissen bieten, wie der Verein erklärt. Gleich hinter der Hauptkasse wird es einen Fanartikelstand geben. Dort erhältlich: Eine Sonderedition eines FC 08-DFB-Pokal-Fantrikots sowie einen Begegnungsschal FC 08 Villingen / 1. FC Heidenheim anlässlich dieses historischen Fußballtags in der MS Technologie-Arena.

Einlasskontrollen notwendig

An den Eingängen zum Stadion sowohl im Heim- wie auch im Gästebereich wird es Einlasskontrollen geben. Taschen über eine Größe von DIN A4 können nicht mit ins Stadion genommen werden, wie der FC 08 erklärt. Ebenso keine eigenen Getränke und Speisen. Draußen bleiben müssen zudem Haustiere wie beispielsweise Hunde.

Wer nicht dabei sein kann

Liveticker

Unter www.schwarzwaelder-bote.de wird am Samstag ein Liveticker zum Spiel angeboten.