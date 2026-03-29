FC 08 Villingen – FV Ravensburg: „Vogelwilde“ Verwarnungen und Schneegestöber halten Nullachter nicht auf

Der FC 08 Villingen baut mit dem 1:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg die Erfolgsserie aus. Rang drei ist in Reichweite. Soyudogru fühlt sich von der Schiedsrichterin benachteiligt.
Oberliga: Nachspielzeit in der MS Technologie-Arena: Ravensburg liegt mit 0:1 in Rückstand, die Gäste werfen bei einem Freistoß alles nach vorne. 08-Schlussmann Andrea Hoxha will den Ball außerhalb den Fünfmeterraums fangen, wird von Ravensburgern bedrängt. Der Villinger Keeper kommt nicht an den Ball, die Ravensburger bejubeln nach einem Kopfball das vermeintliche 1:1. Doch Schiedsrichterin Sina Gieringer hatte ein Foul an Hoxha gesehen.