FC 08 Villingen – FV Ravensburg: „Vogelwilde“ Verwarnungen und Schneegestöber halten Nullachter nicht auf

Der FC 08 Villingen baut mit dem 1:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg die Erfolgsserie aus. Rang drei ist in Reichweite. Soyudogru fühlt sich von der Schiedsrichterin benachteiligt.

Oberliga: Nachspielzeit in der MS Technologie-Arena: Ravensburg liegt mit 0:1 in Rückstand, die Gäste werfen bei einem Freistoß alles nach vorne. 08-Schlussmann Andrea Hoxha will den Ball außerhalb den Fünfmeterraums fangen, wird von Ravensburgern bedrängt. Der Villinger Keeper kommt nicht an den Ball, die Ravensburger bejubeln nach einem Kopfball das vermeintliche 1:1. Doch Schiedsrichterin Sina Gieringer hatte ein Foul an Hoxha gesehen.

Ravensburger Ärger Wenig später ist Schluss im verschneiten Friedengrund. Die Villinger bejubeln lautstark den dritten 1:0-Oberliga-Sieg in Folge, einige Ravensburger müssen von Mitspielern und Betreuern abgehalten werden, der Schiedsrichterin sehr nahe – zu nahe – zu kommen.

„Das war für mich ein klares Tor. Mit der Leistung der Schiedsrichterin waren wir absolut gar nicht zufrieden. Sie hatte das Spiel nicht unter Kontrolle“, kritisierte FVR-Trainer Rahman Soyudogru die Unparteiische Sina Gieringer. „Sie hat zudem vogelwilde Gelbe Karten gezeigt“, denkt der Ravensburger Coach vor allem an die Szene, als Gieringer die fast komplette Bank verwarnte.

Dominante Nullachter

Matthias Uhing wollte sich die Hoxha-Szene erst noch per Video anschauen, bevor er sie bewertet. Eine (sehr gute) Note hatte der Lehrer aber schon für seine Schützlinge parat. „Die Mannschaft hat es heute perfekt umgesetzt. Wir standen sehr kompakt und waren sehr präsent in den Zweikämpfen“, sah der Villinger Trainer am Ende einen „verdienten Sieg“.

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Nullachter gegen fast nur reagierende Ravensburger das klar bessere Team. Gian-Luca Feißt (7., 30.), Kevin Müller (28.) und Co. verpassten bei guten bis sehr guten Chancen die Führung. „In den ersten 30 Minuten waren wir gar nicht auf dem Platz. Da haben wir es sehr schlecht gemacht“, notierte Rahman Soyudogru erst gegen Ende der ersten Hälfte eine überschaubare Steigerung seiner Elf.

Die fünfte Ecke

Das Engagement der Nullachter wurde nach 48 Minuten belohnt. Christian Derflinger zirkelte die fünfte Villinger Ecke genau auf den Kopf von Gian-Luca Feißt, der den Ball irgendwie über die Linie drückte. Danach hätte Leon Albrecht (55.) gegen stärker werdende Gäste auf 2:0 erhöhen müssen. Ravensburg machte vor allem in der Schlussphase mächtig Druck, doch Andrea Hoxha hielt auch im dritten Oberliga-Spiel in Folge einen 1:0-Sieg fest.

„In der Summe haben wir heute das Spiel verdient gewonnen“, hofft Matthias Uhing, dass der FC 08 am Donnerstagabend (19 Uhr) beim immer stärker werdenden FC Nöttingen den vierten Liga-Sieg in Folge einfährt. Ob dann Angelo Rinaldi wieder dabei ist, muss sich zeigen. Nico Hug, der vorzeitig vom Platz musste, hat sich nicht ernsthaft verletzt.

Die neue Lage

Das über weite Strecken der Partie überzeugende 1:0 gegen sonst so starke Ravensburger war der dritte Oberliga-Dreier in Folge der Nullachter, die damit den FVR in der Tabelle überholten und nun Sechster sind. Da schmeckte die Frikadelle in der 08-Stadiongaststätte noch besser. Für die Ravensburger war es im fünften Spiel des Jahres die erste Niederlage.

Das Gipfeltreffen

Kameraschwenk in das Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion. Im Oberliga-Gipfeltreffen sahen 1530 Zuschauer, wie Ex-Profi Alexander Esswein den VfR Mannheim gegen Spitzenreiter VfR Aalen nach 72 Minuten mit 1:0 in Front brachte. Doch nur zwei Zeigerumdrehungen später gelang Sasa Maksimovic der Ausgleich. Somit hat Aalen weiter zwei Punkte Vorsprung auf Mannheim.

Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam, Liserra – Albrecht, Derflinger (88. Glück), Pintidis, Tadic, Hug (66. M. Ehmann) – Müller (80. Y. Spät), Feißt (74. Pfeifhofer). F V Ravensburg: Castellucci – Jeggle, Bachmann, Spitzlberger (46. P. Schwarz), Gabriele (80. Grabherr), Wolff, S. Schwarz (72. Altmann), Daler, Bleise, Kenniche (85. Lauenroth), Kukic (46. Wistuba). Tor: 1:0 Feißt (48.). Schiedsrichterin: Sina Gieringer (Sinzheim). Gelbe Karten: Ehmann, Liserra/Kukic, Daler, Gabriele, Wolff. Zuschauer: 361.