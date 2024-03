Nullachter verpassen den Sprung an die Tabellenspitze

1 Schmerzhaft: Enrico Krieger (rechts) und Co. lassen wertvolle Punkte liegen. Foto: Marc Eich

Der FC 08 trennt sich gegen zuvor in diesem Jahr noch ungeschlagene Ravensburger mit 1:1. Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach patzte in Hollenbach.









Rund eine halbe Stunde nach der Niederlage der Großaspacher verpassten die Nullachter am Samstagnachmittag also mit einem 1:1 gegen den abstiegsgefährdeten FVR den Sprung an die Tabellenspitze.