FC 08 Villingen – FSV Hollenbach: Vorstandswahlen, aber es geht um die Pintidis-Sperre, Scherer und Sökler

Noch fünf Oberliga-Spiele bis zur Winterpause. „Wir möchten uns in der Tabelle hocharbeiten“, betont Coach Steffen Breinlinger. Dafür ist am Samstag (14 Uhr) ein Heimsieg Pflicht.

Klar – auch Steffen Breinlinger weiß, dass viele Nullachter schon auf den kommenden Mittwoch blicken, wenn die Mitglieder zur Wahl gebeten werden. „Die Versammlung ist schon präsent. Da wird es – wie bei jeden Wahlen – richtungsweisende Entscheidungen geben. Wir können dies aber nicht beeinflussen. Unser gesamter Fokus liegt auf dem Sport“, beschäftigt sich der Villinger Coach deshalb mit seiner Mannschaft und dem kommenden Gegner aus Hollenbach.

Hannes Scherer Der hat zuletzt den Ex-Zweitligisten SSV Reutlingen nach einem 0:2-Rückstand noch mit späten Treffern in der Nachspielzeit mit 3:2 niedergekämpft. Natürlich traf auch wieder Top-Torjäger Hannes Scherer für die Hollenbacher.

„Wenn man auf die Statistiken schaut, ist es ein Duell auf Augenhöhe“, verweist Breinlinger auf die Punkte und die Tordifferenz. Villingen belegt nach 14 Spieltagen mit 18 Zählern und 25:28 Treffern den achten Rang, der FSV Hollenbach hat als Tabellenelfter bisher 16 Punkte geholt, 23 Tore bejubelt und 26 Gegentreffer kassiert.

Der Matchplan

Für die Nullachter wird es also im Friedengrund darauf ankommen, Acht-Tore-Mann Hannes Scherer – übrigens hat auch der Villinger Marcel Sökler bisher acht Treffer auf dem Konto – und Co. in den Griff zu bekommen. „Hannes spielt robust, ist kopfballstark und kann aus allen Positionen treffen. Wie Marcel auch“, ist FSV-Trainer Reinhard Schenker gespannt auf das Torjägerduell.

Dies ist auch der zuversichtliche Steffen Breinlinger. „Wenn wir es wieder schaffen, die defensive Struktur zu halten und gleichzeitig in der Offensive mutig und konzentriert nach vorne spielen, dann bin ich optimistisch, dass wir punkten werden“, erwartet der 42-Jährige von seinen Schützlingen, dass sie an die Leistung vom Mannheim-Spiel anknüpfen.

Die Personalien

Georgios Pintidis ist nach seiner Roten Karte in Mannheim gegen Hollenbach gesperrt. Noch wissen die Nullachter aber nicht, wie lange der Sechser aussetzen muss. „Wir haben immer noch kein Urteil“, sagt Sportchef Marcel Yahyaijan am Donnerstagvormittag.

„Zudem fehlt Kevin Hezel weiter wegen muskulären Problemen“, kann Steffen Breinlinger sonst aber wohl aus dem Vollen schöpfen. Natürlich wisse man in dieser Zeit aber nie, ob es Spieler noch kurzfristig mit einer Erkältung und Co. erwischt.

Das Ziel bis zur Winterpause

Hollenbach, Karlsruher SC II, Türk. SV Singen, SSV Reutlingen und TSV Essingen – das sind die letzten fünf Gegner der Nullachter im Jahr 2025. „Wir wollen uns weiter in der Tabelle hocharbeiten, das sind wir auch den Fans schuldig“, möchte der 08-Coach aber keine Wunschpunktezahl bis zur Winterpause nennen.

„Wichtig ist, dass wir die Art und Weise des Fußballs, mit der wir zuletzt beim VfR Mannheim kaum etwas zugelassen und auch in der Offensive, bis auf den finalen Pass, mutig agiert haben, beibehalten. Dann werden auch noch einige Punkte bis Weihnachten dazukommen“, ist sich Steffen Breinlinger sicher.

FSV Hollenbach

Dies ist auch das Ziel von Reinhard Schenker. „In der Tabelle geht es sehr eng zu, da kann man mit einem Sieg gerade große Sprünge machen“, würde der Hollenbacher Coach nach dem furiosen 3:2 gegen Reutlingen gerne in Villingen nachlegen. Der klare Favorit sei aber der Regionalliga-Absteiger.

„Das ist eine topbesetzte Mannschaft“, denkt Schenker eben vor allem an Marcel Sökler. „Das ist einer der Top-Torjäger der Oberliga. Sökler müssen wir im Kollektiv in den Griff bekommen.“