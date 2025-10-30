FC 08 Villingen – FSV Hollenbach: Vorstandswahlen, aber es geht um die Pintidis-Sperre, Scherer und Sökler

Noch fünf Oberliga-Spiele bis zur Winterpause. „Wir möchten uns in der Tabelle hocharbeiten“, betont Coach Steffen Breinlinger. Dafür ist am Samstag (14 Uhr) ein Heimsieg Pflicht.
Klar – auch Steffen Breinlinger weiß, dass viele Nullachter schon auf den kommenden Mittwoch blicken, wenn die Mitglieder zur Wahl gebeten werden. „Die Versammlung ist schon präsent. Da wird es – wie bei jeden Wahlen – richtungsweisende Entscheidungen geben. Wir können dies aber nicht beeinflussen. Unser gesamter Fokus liegt auf dem Sport“, beschäftigt sich der Villinger Coach deshalb mit seiner Mannschaft und dem kommenden Gegner aus Hollenbach.