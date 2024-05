1 So sieht Jubel im Friedengrund aus: Villingen fehlen noch zwei Siege für den Direktaufstieg in die Regionalliga. Foto: Marc Eich

Sonntag, 17.25 Uhr auf dem Friedengrund-Grün: Reinhard Warrle klatscht die jubelnden Spieler des FC 08 ab. „Das war definitiv ein entscheidender Schritt“, wollen sich die Villinger um den sichtlich erleichterten Vorstand Finanzen nun nicht mehr in Sachen Regionalliga-Aufstieg die Butter vom Brot nehmen lassen.









Klar ist – sollte der neue Tabellenführer der Oberliga BW nach dem absolut souveränen und verdienten 5:0 gegen Hollenbach auch am Samstag in Oberachern und am 1. Juni in der heimischen MS Technologie-Arena gegen den Direktkontrahenten aus Pforzheim gewinnen, dann sollte die Meisterschaft und der Direktaufstieg in die Regionalliga – dank des deutlich besseren Torverhältnisses im Vergleich mit den punktgleichen Göppingern – perfekt sein.