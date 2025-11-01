FC 08 Villingen – FSV Hollenbach: Pintidis-Sperre steht fest – so verändert Breinlinger die Startelf

Wie verändert Steffen Breinlinger seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 0:0 beim Oberliga-Spitzenteam aus Mannheim am Samstag im Heimspiel gegen Hollenbach? Das ist die Antwort.

„Wir wollen uns weiter in der Tabelle hocharbeiten, das sind wir auch den Fans schuldig“, betonte der Villinger Coach vor dem Duell mit dem Tabellenelften aus Hollenbach, der zuletzt den SSV Reutlingen nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 geschlagen hat. Dafür sollen am Samstag ab 14 Uhr in der MS Technologie-Arena natürlich drei Punkte her.

Das Torjäger-Duell Um kurz nach 13.30 Uhr sind im Friedengrund die Aufstellungen da. Im Vergleich zum 0:0 beim Tabellenzweiten aus Mannheim veränderte Steffen Breinlinger seine Startelf zwangsläufig auf einer Position. Georgios Pintidis hatte in Mannheim Rot gesehen.

„Georgios wurde für zwei Spiele gesperrt“, gab Sportchef Marcel Yahyaijan vor dem Anpfiff preis.

Gian-Luca Feißt, Gabriel Cristilli und Kevin Müller bekamen von Beginn an eine Chance. Neben Pintidis fehlten Fabio Pfeifhofer und Leon Albrecht in der Startelf.

„Ganz vorne sollen es die Torjäger Marcel Sökler (FC 08 Villingen) und Hannes Scherer (FSV Hollenbach), beide kommen nach 14 Spieltagen auf jeweils acht Treffer, richten.

Die Aufstellungen

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger, Busam, Liserra, Rinaldi– Tadic, Cristilli, Derflinger, Feißt – Sökler, Müller.

FSV Hollenbach: Purtscher, Engelmann, Schülke, Faßbinder, Scherer, Specht, Gesell, Schiek, Henning, Music, Knapp.

Schiedsrichter: Patrick Mattern (Mannheim).