FC 08 Villingen – FSV Hollenbach: Pintidis-Sperre steht fest – so verändert Breinlinger die Startelf

Wie verändert Steffen Breinlinger seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 0:0 beim Oberliga-Spitzenteam aus Mannheim am Samstag im Heimspiel gegen Hollenbach? Das ist die Antwort.
„Wir wollen uns weiter in der Tabelle hocharbeiten, das sind wir auch den Fans schuldig“, betonte der Villinger Coach vor dem Duell mit dem Tabellenelften aus Hollenbach, der zuletzt den SSV Reutlingen nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 geschlagen hat. Dafür sollen am Samstag ab 14 Uhr in der MS Technologie-Arena natürlich drei Punkte her.