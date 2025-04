1 Die Nullachter, hier Ex-Spieler Ivo Colic, waren nach dem 0:3 am Bornheimer Hang enttäuscht. Im Hintergrund jubeln die Frankfurter.Foto: Marc Eich Foto:

Wenn der FC 08 am Freitag (19 Uhr) unter Flutlicht den FSV Frankfurt empfängt, treffen zwei Regionalligisten aufeinander, deren Träume im Jahr 2025 schnell platzten.









Die Vorzeichen am 26. Oktober 2024 am Bornheimer Hang: Frankfurt ist das Team der Stunde der Regionalliga Südwest, führt vor der TSG Hoffenheim mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle überraschend an. Kickers Offenbach, vom FC 08 eine Woche zuvor mit 3:2 gedemütigt, hat bereits fünf Zähler Rückstand auf den FSV.