FC 08 Villingen – FSV Frankfurt Mit der Doppelspitze Karlo Kuranyi und Marcel Sökler unter Flutlicht?

Am Freitagabend (19 Uhr) steht bei der Regionalliga-„Abschiedstour“ des FC 08 noch ein echter Höhepunkt an: Unter Flutlicht geht es in der MS Technologie-Arena gegen den hessischen Traditionsclub FSV Frankfurt. Zwei Nullachter sind gesperrt.