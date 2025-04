FC 08 Villingen – FSV Frankfurt: Debakel, Offenbarungseid und ein jubelnder Hattrick-Holländer

FC 08 Villingen – FSV Frankfurt Nach 55 Jahren – Stau, dann schreibt Sechserpacker Peters Geschichte

31. Spieltag in der Regionalliga Südwest: Villingen legt am Freitagabend gegen den FSV Frankfurt eine gute erste Hälfte hin, geht aber am Ende mit 1:5 (1:0) unter. Christian Derflinger (43.) bringt den Gastgeber in Führung, dann schlägt der 08-Schreck zu.