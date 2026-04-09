FC 08 Villingen – FSV Bietigheim: Ein echter Horrortrip, eine dicke Rechnung und zwei neue Trainer

Wenn die Nullachter am Samstag (14 Uhr) den FSV Bietigheim-Bissingen empfangen, dann sinnen die Villinger auf eine Revanche. Im Hinspiel erlebt der FC 08 ein echtes Debakel.
27. September 2025: Für Villingen beginnt das Gastspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gut: Christian Derflinger bringt den FC 08 bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung. Doch danach brechen die Nullachter auseinander. Am Ende wird der Regionalliga-Absteiger vom Oberliga-Abstiegskandidaten vorgeführt, kehrt mit einer bitteren 1:6-Pleite im Gepäck zurück in den Friedengrund.