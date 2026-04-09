FC 08 Villingen – FSV Bietigheim: Ein echter Horrortrip, eine dicke Rechnung und zwei neue Trainer

Wenn die Nullachter am Samstag (14 Uhr) den FSV Bietigheim-Bissingen empfangen, dann sinnen die Villinger auf eine Revanche. Im Hinspiel erlebt der FC 08 ein echtes Debakel.

27. September 2025: Für Villingen beginnt das Gastspiel beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen gut: Christian Derflinger bringt den FC 08 bereits nach zwei Minuten mit 1:0 in Führung. Doch danach brechen die Nullachter auseinander. Am Ende wird der Regionalliga-Absteiger vom Oberliga-Abstiegskandidaten vorgeführt, kehrt mit einer bitteren 1:6-Pleite im Gepäck zurück in den Friedengrund.

FSV-Trainer Haris Krak freute sich über den Coup gegen den südbadischen Rekordpokalsieger: „Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, waren spritziger und lebendiger. Auch nach dem Rückstand sind die Köpfe nicht nach unten gegangen.“

„Wir sind aktuell in einem Loch. Wir haben die Qualitäten, um es besser zu spielen, finden jedoch keine Struktur in unserem Spiel“, meinte 08-Abwehrmann Enrico Krieger. 08-Coach Steffen Breinlinger war angezählt, durfte aber weitermachen.

Keine Wende

Während Steffen Breinlinger Anfang des Jahres in Villingen den Schlussstrich zog und im Sommer die SG Empfingen übernehmen wird, musste Haris Krak Ende Oktober in Bissingen seine Sachen packen.

Die Elf vom Bruchwald war mit zwölf Punkten damals Vorletzter. Unter Nachfolger Daniel Zmpitas kamen bis nach Ostern ganze sieben Zähler dazu. Der FSV Bietigheim-Bissingen belegt weiter den vorletzten Rang, braucht in Sachen Oberliga-Klassenerhalt ein Fußball-Wunder.

Zahlen & Fakten

Ganze 19 Zähler haben die Bissinger bisher gesammelt. Der Rückstand auf einen möglichen Nichtabstiegsplatz beträgt vor dem 27. Spieltag acht Punkte. Auswärts stellen die Bietigheimer mit sechs Zählern sogar das schlechteste Team der Oberliga BW. Beste Torschützen des FSV sind Bleart Dautaj und Emre Yalcin mit je sieben Treffern. Mit 65 Gegentoren stellen die Bruchwald-Kicker die schlechteste Defensive der Klasse.

Veränderungen im Winter

Zugänge: Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen), Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf).

Abgänge: Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (TSV Grünbühl), Marcel Javier Dußling (unbekannt), Adonis Krasniqi (VfR Heilbronn), Moritz Welz (unbekannt).