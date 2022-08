1 Die Villinger Defensive um Jonas Busam (weißes Trikot) – hier gegen den Nöttinger Benedikt Fassler – musste Schwerstarbeit leisten. Foto: Marc Eich

Ein neues Unwetter, ein Befreiungsschlag des Topfavoriten, ein weiter die Klasse rockender Aufsteiger und ein Spitzenreiter mit weißer Weste – das war der fünfte Oberliga-Spieltag, an dem der FC 08 Villingen auf Rang zehn zurückfiel.















Link kopiert

"Wir haben bewiesen, dass wir auch gegen eine Spitzenmannschaft wie Villingen einen Dreier holen können", war dagegen der Nöttinger Trainer Reinhard Schenker nach dem glücklichen 4:2-Sieg seiner Elf erleichtert.

08-Coach Marcel Yahyaijan ärgerte sich auch noch zwei Tage nach der ersten Heimniederlage der noch jungen Saison: "Die Schiedsrichter pfeifen gerade zumindest nicht für uns", denkt der 30-Jährige nicht nur an das nicht gepfiffene Foul an Torwart Dennis Klose vor dem 2:2-Ausgleich, sondern auch an den Fallrückzieher von Maxime Foulon in Minute acht. "Das war kein Abseits – und der Ball war über der Linie. Wenn wir da mit 1:0 führen, wird es wohl ein anderes Spiel."

Der rockende Aufsteiger

Während also die Nullachter weiter sechs Punkte auf dem Konto haben, sind es bei Aufsteiger FC Holzhausen nach dem 4:2-Sieg beim FSV Bietigheim-Bissingen schon deren neun. "Ich glaube, wenn man als Neuling nach vier Spielen neun Punkte hat, kann man zufrieden sein. Wir hatten in der ersten Halbzeit auch etwas Glück, aber in der zweiten Hälfte ging unser Matchplan voll auf", freute sich FCH-Coach Pascal Reinhardt nach dem dritten Dreier. Dabei erhöhte Janik Michel mit einem Doppelpack sein Konto auf sechs Treffer. "Aufgrund des starken Umschaltspiels, der Offensivqualitäten sowie unserer individuellen Fehler hat Holzhausen verdient gewonnen", gratulierte FSV-Co-Trainer Mario Klotz dem Aufsteiger. "Holzhausen surft weiter auf der Euphoriewelle", ist auch Marcel Yahyaijan vom Team aus dem Sulzer Teilort beeindruckt.

Die erste Niederlage der Oberliga-Geschichte

Dagegen kassierte mit dem ATSV Mutschelbach ein weiterer Neuling beim 1:3 gegen weiter stark auftrumpfende Göppinger, die sich auf den dritten Platz verbesserten, die erste Niederlage der Oberliga-Geschichte. Ein anderer Aufsteiger muss dagegen nachsitzen. Die Partie des Offenburger FC bei der SU Neckarsulm wurde aufgrund eines Unwetters beim Spielstand von 1:1 abgebrochen.

Aus diesem Grund war am 17. August auch die Partie des FC 08 Villingen gegen den FC Holzhausen ausgefallen. Das Derby wird am Mittwoch, 21. September (19 Uhr), nachgeholt, schon gekaufte Tickets sind weiter gültig.

Lust bei den Kickers, Frust in Pforzheim

Unterdessen haben sich Stuttgarter Kickers beim ambitionierten 1. CfR Pforzheim aus einer Mini-Krise geschossen. In der Goldstadt siegten die Blauen deutlich mit 5:0. Dem Ex-Nullachter Flamur Berisha gelang dabei vor 1010 Zuschauern ein Doppelpack. "Das Spiel war nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der Gegner war spielstark und mutig, der große Unterschied war, dass wir die Tore gemacht haben", sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal. Bei auf den drittletzten Platz abgerutschten Pforzheimern ist der Frust groß. "Für den Verlierer ist der Fehlstart komplett", hatte CfR-Trainer Volker Grimminger vor dem Duell mit den Kickers betont. "Die Kickers haben ein Ausrufezeichen gesetzt", ist Marcel Yahyaijan nun gespannt, wie schnell die Pforzheimer wieder in die Spur kommen. "Sie haben bisher aber auch fast nur gegen die Spitzenteams gespielt", hat der Villinger die Goldstädter weiter auf der Rechnung.

Die Freiburger Krise geht weiter

Die Blauen verbesserten sich zwar auf den zweiten Rang, haben aber immer noch vier Punkte Rückstand auf die SG Sonnenhof Großaspach, die auch ihr fünftes Saisonspiel für sich entschied. 2:0 hieß es beim SBFV-Pokalsieger SV Oberachern. SVO-Coach Fabian Himmel war dennoch zufrieden: "Es macht Spitzenteams eben auch aus, dass sie die Gegentore nicht bekommen." Während 350 Zuschauer in Oberachern den weiter ungeschlagenen Spitzenreiter sahen, waren nur 150 Fans beim 4:2 der TSG Backnang gegen den damit weiter punktlosen Freiburger FC im Etzwiesenstadion. FFC-Co-Trainer Fabian Gutmann lässt sich auf der Homepage so zitieren: "Die Backnanger haben es heute geschafft, uns mit einfachen Mitteln zu schlagen." Insgesamt fielen am fünften Spieltag in acht Spielen übrigens starke 37 Treffer.

Nico Rodewald fällt "für unbestimmte Zeit" aus

Für die Nullachter geht es am Sonntag weiter im Offenburger Karl-Heitz-Stadion. "Natürlich sollten wir dort punkten", weiß Marcel Yahyaijan, dass sonst sein Team den Anschluss an das Tabellenvorderfeld erst einmal verlieren würde. Nicht nur dann muss aber Neuzugang Nico Rodewald passen. "Nico wird aufgrund einer Schambeinentzündung für unbestimmte Zeit ausfallen. Das ist sehr ärgerlich", hofft der 08-Coach, dass ihm der Offensivspieler bald wieder zur Verfügung steht.