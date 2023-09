1 Heiß her ging es bei der Derby-Premiere vor fast einem Jahr: Ergi Alihoxha (links) und Niklas Schäuffele geben in dieser Szene alles. Foto: Michael Kienzler

Flutlicht, 2150 Zuschauer, vier Tore beim 2:2, ein Platzverweis für Mokhtar Boulachab – vor fast genau einem Jahr war bei der Derby-Premiere in der MS Technologie-Arena gegen den FC Holzhausen viel geboten. Doch am Freitag (19 Uhr) sind die Vorzeichen anders.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der damalige Aufsteiger hatte unter Coach Pascal Reinhardt einen Traumauftakt in der fünfthöchsten Fußball-Klasse Deutschlands erwischt. Dagegen hatten die Villinger die hohen Erwartungen nicht erfüllen können. Nun aber belegen die Nullachter nach sechs Spieltagen in der Saison 2023/24 den vierten Rang. Holzhausen rutschte nach fünf Niederlagen in Folge – am ersten Spieltag hatte es im heimischen Panoramastadion ein 3:0 gegen Nöttingen gegeben – auf den vorletzten Platz ab. Punktgleich mit Schlusslicht Offenburg, das am Mittwochabend im SBFV-Pokal-Achtelfinale gegen den FC 08 mit 1:4 unterlag.