FC 08 Villingen – FC Gießen: Welche Stärken und Schwächen das 1:1 im Aufsteigerduell offenbart

1 Innenverteidiger Tim Zölle und Torwart Andrea Hoxha (verdeckt) ärgern sich. Der Gießener Ferdinand Scholl lässt sich dagegen zu seinem 1:1-Treffer beglückwünschen. Foto: Marc Eich

Das 1:1 gegen Regionalliga-Mitaufsteiger FC Gießen zeigt die derzeitigen Stärken und Schwächen des FC 08 Villingen deutlich auf. Die Nullachter rutschen auf den vorletzten Rang ab.









REGIONALLIGAWieder führten die Villinger in einem Heimspiel, wieder reichte es nicht zu einem Dreier in der MS Technologie-Arena. „Für uns ist es definitiv ein Punktgewinn“, weiß 08-Trainer Mario Klotz, dass dieser Zähler gegen starke Mittelhessen um die 42-jährige „Legende“ Michael Fink, so nach dem Spiel Co-Trainer Marcel Niesner, in der Endabrechnung in Sachen Klassenerhalt sehr wertvoll sein kann. Sollten dann allerdings zwei Zähler zum Regionalliga-Verbleib fehlen, dann könnte dies am 1:1 gegen den FC Gießen liegen.