1 Andrea Hoxha schnappt sich den Ball. Der Gießener Younes Ebnoutalib kommt zu spät. Foto: Marc Eich

„Aber wir haben ja auch noch einen Andrea Hoxha im Tor, der uns im Spiel gehalten hat.“ 08-Coach Mario Klotz weiß, dass sein Torhüter einen großen Anteil am 1:1 gegen den FC Gießen hatte.









Link kopiert



Dominik Rummel rauft sich die Haare. Erneut – zum nun vierten Mal in diesem Duell der beiden Regionalliga-Aufsteiger – war der Gießener Mittelstürmer in der 72. Minute an Andrea Hoxha gescheitert. Der Villinger Keeper war beim 1:1 gegen die Mittelhessen wieder einmal der große Rückhalt.