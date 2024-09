1 Die Mannschaften des FC Villingen und des FC Gießen beim Aufwärmtraining. Foto: Wiedemann

Kurz vor 13.30 Uhr in der MS Technologie-Arena – die Aufstellungen des FC 08 Villingen und des FC Gießen sind da. Im Vergleich zum 1:0 im SBFV-Pokal-Achtelfinale in Hausen verändert Coach Mario Klotz die Startelf auf drei Positionen.









Neben Kapitän Nico Tadic (Sehnenanriss in der Fußsohle), Außenverteidiger Jonas Brändle (Zerrung) und Innenverteidiger Jonas Busam (Kreuzbandriss) fiel weiter auch Fabio Liserra (Wade) aus. Es gab also erneut keine „Punktlandung“ des so wichtigen Innenverteidigers.