FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Südbaden-Derby – ein extrem defensivstarker Aufsteiger kommt

Aufgepasst FC 08 – der FC Denzlingen hat vor dem Gastspiel in Villingen (Samstag, 14 Uhr) schon mehrfach Topteams lange geärgert. Das sind die Gründe.
Bleiben die Denzlinger dieses Mal drin? Das ist die große Frage nach dem umjubelten Oberliga-Aufstieg im Sommer – dem vierten in der Vereinsgeschichte des im Jahr 1928 gegründeten FCD. Der südbadische Pokalsieger von 1998, anschließend hieß es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Hamburger SV 0:3, will nicht wie zuletzt 2023 schon nach einer Runde wieder in den Fahrstuhl in Richtung Verbandsliga einsteigen.