FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Südbaden-Derby – ein extrem defensivstarker Aufsteiger kommt

Aufgepasst FC 08 – der FC Denzlingen hat vor dem Gastspiel in Villingen (Samstag, 14 Uhr) schon mehrfach Topteams lange geärgert. Das sind die Gründe.

Bleiben die Denzlinger dieses Mal drin? Das ist die große Frage nach dem umjubelten Oberliga-Aufstieg im Sommer – dem vierten in der Vereinsgeschichte des im Jahr 1928 gegründeten FCD. Der südbadische Pokalsieger von 1998, anschließend hieß es in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Hamburger SV 0:3, will nicht wie zuletzt 2023 schon nach einer Runde wieder in den Fahrstuhl in Richtung Verbandsliga einsteigen.

Der Auftakt Der Saisonstart spricht für die Schützlinge von Meistertrainer Marco Dufner. Schon in den schweren Auftaktspielen beim VfR Aalen (1:2) und gegen den VfR Mannheim (0:1) deutete der Verbandsliga-Meister an, dass er in der Oberliga mithalten kann.

Am 16. August gelang dann beim 3:0-Ausrufezeichen in Hollenbach der erste Dreier. Zuletzt gab es gegen die Mitaufsteiger Karlsruher SC II und Türk. SV Singen um zahlreiche Ex-Villinger jeweils ein 2:2.

Am Mittwochabend kassierte Denzlingen aber die dritte Saisonniederlage. Gegen den SSV Reutlingen hieß es am Ende 0:1. Somit haben die Denzlinger nach sechs Spieltagen fünf Zähler auf der Habenseite und stehen als Tabellendreizehnter knapp über dem berühmten Strich. Dazu erreichte der FCD das Achtelfinale im SBFV-Pokal. Hier wartet Salem.

Die Stärken

Bester Torschütze des Verbandsliga-Meisters ist Sebastian Weizel mit bisher zwei Treffern. Insgesamt sind es acht. Der Offensivmotor stottert also noch. Das Prunkstück des Aufsteigers ist die Abwehr um Goalie Oliver Gümpel. Bisher wurden erst acht Gegentreffer zugelassen – beim FC 08 Villingen musste Andrea Hoxha dagegen schon zehn Bälle aus dem eigenen Netz fischen.

Die Neuzugänge

Kristian Disch, Sandro Rautenberg, Simon Schultis (alle FC Waldkirch), Neven Ivancic, Julde Riggenmann, Mert Sebahadin Tasim (alle Freiburger FC), Sebastian Weizel (Karlruher SC U23), Levin Zimmermann (Bahlinger SC).

Die Abgänge

Matej Babic, Yacine Daoudi, Simon Leopold (alle Freiburger FC), Alexander Echner (Bahlinger SC), Eric Lickert (SV RW Glottertal), Gabriel Topka (SV 08 Laufenburg).