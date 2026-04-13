FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Regelkunde für Fortgeschrittene – dank einem Elfer wird die Rotsperre verkürzt

„Das ist für uns alle ein Highlight-Spiel, Denzlingen steht ja nicht so oft in einem Pokal-Halbfinale“, fiebert Coach Marco Dufner der Partie (Dienstag, 19 Uhr) in Villingen entgegen.
SBFV-Pokal: Ganze 24 Tage nach dem mühevollen 1:0-Sieg in Denzlingen kommt es bereits zum Wiedersehen der beiden Oberligisten. Zwar ist der FC 08 im Pokal-Halbfinale gegen das Liga-Schlusslicht der Favorit, doch ausgerechnet gegen den südbadischen Rivalen taten sich die Nullachter in der gleichen Rolle in dieser Runde schwer.