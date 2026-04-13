FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Regelkunde für Fortgeschrittene – dank einem Elfer wird die Rotsperre verkürzt

„Das ist für uns alle ein Highlight-Spiel, Denzlingen steht ja nicht so oft in einem Pokal-Halbfinale“, fiebert Coach Marco Dufner der Partie (Dienstag, 19 Uhr) in Villingen entgegen.

SBFV-Pokal: Ganze 24 Tage nach dem mühevollen 1:0-Sieg in Denzlingen kommt es bereits zum Wiedersehen der beiden Oberligisten. Zwar ist der FC 08 im Pokal-Halbfinale gegen das Liga-Schlusslicht der Favorit, doch ausgerechnet gegen den südbadischen Rivalen taten sich die Nullachter in der gleichen Rolle in dieser Runde schwer.

Christian Derflinger war es, der vor gut drei Wochen erst in der 86. Minute die Villinger mit dem 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Im Hinspiel hatten die Nullachter beim 3:3 nach einem Sökler-Doppelpack und einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung Glück, dass Denzlingen in der Schlussphase nach einer Aufholjagd nicht noch das 4:3 bejubelte. Der FC 08 ist also gewarnt.

Der Matchplan

„Das waren zwei Spiele auf der Kante“, geht Marco Dufner auch am Dienstagabend von einem „engen Spiel“ aus.

Dabei hatten die Denzlinger einen Tag mehr zur Erholung. „Oberachern hat eine neue Flutlichtanlage. Deshalb haben wir dort schon am Freitag gespielt“, blickt der FCD-Coach auf die 0:3-Pleite. Schon vor der 18. Niederlage war klar, dass „die Runde für uns eigentlich durch ist“, würde der komplette Fokus nun auf dem Cup-Wettbewerb liegen. „Wir müssen im Kopf klar bleiben, dürfen nicht überpacen. Gleichzeitig dürfen wir aber nicht zu ängstlich sein“, betont Dufner.

Die Personalien

Dieser war selbst überrascht, dass Mittelfeld-Leistungsträger Sebastian Weizel am Dienstag nicht gesperrt ist. Der Denzlinger hatte am 4. April beim 0:5 gegen Pforzheim nach einem Foul im eigenen Strafraum Rot gesehen.

„Da Pforzheim aber den anschließenden Elfer verwandelt hat, wurde die Sperre auf ein Spiel abgemildert“, freut sich Dufner, dass Weizel in Villingen auflaufen darf. Fragezeichen stehen hinter den Mittelfeldspielern Hendrik Gehring und Issa Boye.

Der Weg ins Halbfinale

1. Hauptrunde: 5:2 bei der SG Prechtal/Oberprechtal, 2. Hauptrunde: 3:0 beim FV Lörrach/Brombach, Achtelfinale: 3:1 beim FC RW Salem, Viertelfinale: 8:0 beim FC 03 Radolfzell.