FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Coach Steffen Breinlinger bemängelt erneut fehlende Konstanz

08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan stellt nach dem 3:3 gegen Denzlingen fest: „Wir kassieren zu viele Gegentore.“ Die ersten Stimmen aus dem Friedengrund.
Puh, der FC 08 hat ein weiteres enttäuschendes Heimspiel abgeliefert! Am Ende war das 3:3 gegen Denzlingen, mit Blick auf einige gute Gästechancen und den von Andrea Hoxha gehaltenen Elfmeter im zweiten Durchgang, sogar noch schmeichelhaft. Lange war die Ansprache von 08-Coach Steffen Breinlinger nach dem Schlusspfiff auf dem Platz an sein Team.