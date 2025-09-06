FC 08 Villingen – FC Denzlingen: Coach Steffen Breinlinger bemängelt erneut fehlende Konstanz

08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan stellt nach dem 3:3 gegen Denzlingen fest: „Wir kassieren zu viele Gegentore.“ Die ersten Stimmen aus dem Friedengrund.

Puh, der FC 08 hat ein weiteres enttäuschendes Heimspiel abgeliefert! Am Ende war das 3:3 gegen Denzlingen, mit Blick auf einige gute Gästechancen und den von Andrea Hoxha gehaltenen Elfmeter im zweiten Durchgang, sogar noch schmeichelhaft. Lange war die Ansprache von 08-Coach Steffen Breinlinger nach dem Schlusspfiff auf dem Platz an sein Team.

Steffen Breinlinger Der Villinger Trainer zeigte sich natürlich über das Remis enttäuscht: „Wir haben nicht so ins Spiel reingefunden, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir machen aber vor der Pause das 3:1 und bekommen dann sofort das 2:3, das so hätte nicht passieren dürfen. In der zweiten Halbzeit sind uns zu viele individuelle Fehler passiert. Anstatt das 4:2 zu erzielen, kassieren wir das 3:3. Das sind wieder diese Phasen, in denen uns die Konstanz und Stabilität fehlt. Natürlich ist das Unentschieden für uns enttäuschend, aber Denzlingen ist auch ein individuell gut besetzter Aufsteiger.“

Jonas Busam und Fabio Liserra

Und fehlten die beiden defensiven Leistungsträger Jonas Busam und Fabio Liserra tatsächlich aufgrund einer Hochzeit?

Steffen Breinlinger und auch 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan stellten noch einmal klar: „Das war schon lange so abgesprochen. Jonas Bruder heiratet heute. Fabio ist Trauzeuge.“

Steffen Breinlinger ergänzt: „So ein Hochzeitstag ist familär eine einmalige Sache. Auf so etwas nehmen wir natürlich auch Rücksicht. Dass beide gefehlt haben, ist für uns keine Entschuldigung. Luis Seemann hat seine Sache ordentlich gemacht. Wir hätten auch ohne Jonas und Fabio dieses Spiel ziehen müssen.“

Marco Dufner

Der Denzlinger Coach sah ein verdientes Unentschieden. „Wir haben von Beginn an mutig gespielt. Aber nach dem 2:1 von Villingen sind bei uns kurzzeitig die Köpfe runtergegangen. Das 3:1 hat der FC 08 richtig klasse gemacht. Wir sind aber zurückgekommen und haben uns in der zweiten Halbzeit auch einige gute Chancen erspielt.“

Gabriel Cristilli

Der Mittelfeldspieler wurde an diesem Spieltag 22 Jahre alt. Er hätte sich natürlich zu seinem Festtag einen Dreier gewünscht. „Bis zum 3:1 waren wir in der Spur. Das 2:3 war für mich kurz vor der Pause ein Knackpunkt des Spiels. Damit haben wir Denzlingen wieder aufgebaut. Dieses Unentschieden ist aus unserer Sicht ärgerlich.“

Wie es weitergeht

In der Oberliga-Tabelle ist Villingen auf den 10. Platz abgerutscht. Am Mittwoch geht es im SBFV-Pokal nach Denkingen, danach folgt am kommenden Samstag die Auswärtsfahrt nach Ravensburg.