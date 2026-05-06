FC 08 Villingen – FC Bad Dürrheim: Derbys mit 3000 Fans – Reiner Scheu und Jago Maric blicken zehn Jahre zurück

3000 Fans wollten vor zehn Jahren die Verbandsliga-Spiele zwischen dem FC 08 und Bad Dürrheim sehen. Es waren ganz besondere Derbys. Heute trennen beide Clubs Welten.

In der ersten Oktoberwoche 2016 gibt es unter Fußballfreunden im Schwarzwald-Baar-Kreis nur ein Thema: Kann der FC Bad Dürrheim gegen den FC 08 Villingen, dem damals amtierenden südbadischen Pokalsieger und unglücklichen Oberliga-Absteiger (41 Punkte reichten in der Runde 2015/16 nicht zum Klassenerhalt), im heimischen Salinenstadion ärgern?

Die Antwort am Tag der Deutschen Einheit, damals ein Montag, ist ein Ja. Die Kurstädter um den „Ur-Nullachter“ Reiner Scheu trotzen den Villingern vor 1500 Zuschauern ein nicht unverdientes 1:1 ab.

Dabei lief zunächst für den FC 08 alles nach Plan: Benedikt Haibt brachte die Schwarz-Weißen nach 23 Minuten in Führung. Danach aber war Bad Dürrheim mindestens auf Augenhöhe. Christian Braun belohnte nach 75 Minuten vom Punkt aus den starken Auftritt der Scheu-Elf mit dem 1:1.

Daniel Miletic, der damalige 08-Keeper und heutige Coach des FC Königsfeld, meinte nach dem emotionalen Derby: „Wir waren nicht gut und hatten einfach nicht den notwendigen Willen. Bad Dürrheim hat diesen Punkt deshalb verdient.“

Jonas Schwer, Spieler des FC Bad Dürrheim und nun Spielertrainer des FC Pfaffenweiler, bilanzierte: „ Wir haben nach dem 0:1 einfach weiter unser Ding gemacht – und dies gut. Mit ein bisschen Glück können wir auch gewinnen. Es ist genial, vor 1500 Fans zu spielen.“

Plavci macht alles klar

15. April 2017 – im Villinger Friedengrund kommt es zum Rückspiel. Der FC 08 darf sich im Kampf um die Verbandsliga-Meisterschaft gegen den FC Bad Dürrheim keinen Patzer leisten. Vor 1500 Zuschauern bringt Stjepan Geng den Favoriten schon nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Doch Frederick Bruno, heute Vorstand und Spielertrainer der Villinger U21, unterläuft wenig später (12.) ein Eigentor. In der zweiten Hälfte machen dann aber Dragan Ovuka (51.) und Nedzad Plavci (89.) alles klar.

Reiner Scheu (links) und Jago Maric beim Rückspiel in Villingen. Foto: Marc Eich

Am Ende der Saison steigt die Torfabrik aus Villingen (85 Zähler/108:20 Tore) mit neun Punkten Vorsprung auf den Freiburger FC souverän in die Oberliga auf. Bad Dürrheim belegt mit 46 Punkten (64:65) den guten achten Rang.

Trainer erinnern sich

Reiner Scheu, damals Coach des FCBD, kann sich noch sehr gut an die beiden Duelle erinnern: „Im Hinspiel beim 1:1 haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt.“ Der Fußballlehrer hatte vor dem Spiel eine flammende Rede an seine Jungs gehalten. Bei seinen Erinnerungen lacht der Ex-Bad Dürrheimer Coach: „Ja, wir waren Außenseiter. Ich habe schon an Ehre und Image appelliert.“

In den Derbys ging es heiß her. Foto: Marc Eich

Das Rückspiel hat Reiner Scheu nicht mehr so positiv in Erinnerung: „Wir konnten nicht mehr an unsere gute Leistung des Hinspiels anknüpfen. Der FC 08 hat verdient gewonnen und war wenig später ein würdiger Verbandsliga-Meister.“

Im Scheu-Team stand damals auch Nico Tadic, der heutige Kapitän der Villinger. „Ich weiß noch, dass sehr viele Zuschauer da waren. An viel mehr erinnere ich mich aber nicht mehr“, betont der 31-Jährige.

Bei Jago Maric ist dies anders. „Das waren tolle Kulissen. Im Hinspiel haben wir uns in Bad Dürrheim echt schwer getan. Bad Dürrheim war damals echt gut aufgestellt. Im Rückspiel standen wir, wir mussten ja Meister werden, schon unter Druck“, blickt der damalige 08-Trainer auf die beiden Lokalkämpfe.

Und heute?

Jago Maric coacht seit Jahren den Landesligisten BSV Schwenningen, Reiner Scheu hilft beim FC 08 noch in der Geschäftsstelle mit und genießt seine Freizeit mit Tennis und Joggen.

Während der FC 08 Villingen nach dem Regionalliga-Abstieg eine ordentliche Oberliga-Rückrunde spielt und im Finale gegen Bahlingen den zwölften Pokalsieg einfahren kann, ist der FC Bad Dürrheim nach vielen Turbulenzen und Abstiegen bis in die Kreisliga B Staffel 1 durchgereicht worden. Immerhin ist der Aufstieg in die A-Klasse möglich.

Das Hinspiel

FC Bad Dürrheim: Demmer – Schwer, Giesler (88. Buccelli), Braun, Tadic, Y. Bartmann, Raphael Bartmann, S. Fantov (69. Witzig), Schaplewski, Almeida (46. Z. Fantov), Detta (90. + 2 Woelke).

FC 08 Villingen: Miletic – Reho, Ceylan (46. Ovuka), Haibt, Wehrle, Sahin, Sari (78. Plavci), Geng, Bruno, Serpa, Niedermann.

Tore: 0:1 Haibt (23.), 1:1 Braun (75., Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Sven Pacher (Brigachtal).

Zuschauer: 1500.

Kopfballduell zwischen dem Villinger Daniel Wehrle (rechts) und Felix Schaplewski. Foto: Marc Eich

Das Rückspiel

FC 08 Villingen: Mendes – Bruno, Ovuka, Ketterer, Geng, Wehrle, Serpa, Ceylan (85. Sahin), Haibt, Plavci (90. Reho), Cristilli (31. Günes).

FC Bad Dürrheim: Kapp – Bartmann, Almeida, Detta, Wölke, Berg (73. Akgün), Giesler, Tadic (79. Cil), Schaplewski, Fantov (59. Almeida), Braun.

Tore: 1:0 Geng (7.), 1:1 Bruno (12., Eigentor), 2:1 Ovuka (51.), 3:1 Plavci (89.).

Schiedsrichter: Satriano (Zell im Wiesental).

Zuschauer: 1500.