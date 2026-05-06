FC 08 Villingen – FC Bad Dürrheim: Derbys mit 3000 Fans – Reiner Scheu und Jago Maric blicken zehn Jahre zurück

3000 Fans wollten vor zehn Jahren die Verbandsliga-Spiele zwischen dem FC 08 und Bad Dürrheim sehen. Es waren ganz besondere Derbys. Heute trennen beide Clubs Welten.
In der ersten Oktoberwoche 2016 gibt es unter Fußballfreunden im Schwarzwald-Baar-Kreis nur ein Thema: Kann der FC Bad Dürrheim gegen den FC 08 Villingen, dem damals amtierenden südbadischen Pokalsieger und unglücklichen Oberliga-Absteiger (41 Punkte reichten in der Runde 2015/16 nicht zum Klassenerhalt), im heimischen Salinenstadion ärgern?