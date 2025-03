FC 08 Villingen – FC 08 Homburg: Ein alter Bekannter, dann unter Flutlicht am Bieberer Berg

24. Spieltag der Regionalliga Südwest: Der FC 08 empfängt am Samstag (14 Uhr) den FC 08 Homburg. Die Gäste aus dem Saarland suchen unter ihrem neuen Trainer Roland Seitz noch nach der Form, Villingen will nach zehn Regionalliga-Spielen endlich wieder punkten.

„Wenn wir die Leistungen des Bahlingen-Spiels (0:3 im Pokal-Viertelfinale am Mittwoch, Anm. d. Red.) bestätigen oder sogar steigern können, dann wird es für Homburg nicht einfach, hier zu gewinnen“, nimmt Steffen Breinlinger einiges Positives mit vom Südbaden-Derby.

Insgesamt hätte sein ersatzgeschwächtes Team gegen den Regionalliga-Kontrahenten ein „gutes Gesicht“ gezeigt. Neben einigen „zu leichten Ballverlusten“ müsse sich seine Elf aber vor allem im Spiel im letzten Drittel des Gegners verbessern. „Bessere Lösungen und noch mehr Entschlossenheit“, wünscht sich der neue Coach von seinen Schützlingen in der gegnerischen Gefahrenzone.

Lesen Sie auch

Die Personalien

Mit dem FC Homburg komme eine „sehr professionelle Truppe“ in die MS Technologie-Arena. „In Sachen Ergebnissen fehlt aber ein Stück weit die Kontinuität“, weiß der 42-Jährige um das Auf und Ab des Tabellenzehnten aus dem Saarland.

Während Außenverteidiger Angelo Rinaldi (Sprunggelenk) weiter auf eine genaue Diagnose wartet und fehlen wird, ist noch offen, ob die zuletzt angeschlagenen oder erkrankten Georgios Pintidis, Jonas Pintidis und Admir Osmicic (saß gegen Bahlingen auf der Bank) auf dem Spielberichtsbogen stehen. Auch hinter dem Einsatz von Leon Albrecht (Schlag gegen den Fuß) steht noch ein Fragezeichen. Sicher fehlen wird Spielführer Nico Tadic (Gelbsperre).

FC 08 Homburg

Beim FC 08 Homburg steht ein alter Bekannter als Trainer an der Seitenlinie. Roland Seitz löste Ende des vergangenen Jahres seinen Vertrag beim SGV Freiberg auf, um ins Saarland zu wechseln.

In der Hinrunde war Roland Seitz schon im Friedengrund – damals als Coach des SGV Freiberg. Foto: Eibner//Tobias Baur

„Freiberg hat zweimal hintereinander keine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Der Verein war am Limit“, begründet Seitz seinen Wechsel mit der Infrastruktur und den wirtschaftlichen Möglichkeiten in Freiberg.

Sportlich läuft es beim neuen Club aber noch nicht rund, zwei seiner ersten drei Regionalliga-Spiele verlor Seitz. „Wir sind noch nicht ganz glücklich“, sagt der 60-Jährige daher.

Während einer Saison zu übernehmen, dies sei immer schwierig. Das Kennenlernen brauche Zeit. Hinzu kommt, dass Seitz mit Arman Ardestani (FC Gießen), Daniel Kalajdzic (SV Stuttgarter Kickers), Minos Gouras (SV Waldhof Mannheim) und Niclas Anspach (SSV Jahn Regensburg II) vier Neuzugänge ins Team integrieren muss. Drei von ihnen seien bei der Ankunft noch nicht fit gewesen, gibt der neue Homburg-Coach preis.

Sehr viel Zeit hat Homburg aber nicht. Geht man von fünf Absteigern aus, so beträgt der Abstand des Tabellenzehnten auf einen Abstiegsplatz nur sieben Punkte. „Wir müssen so schnell wie möglich Punkte sammeln“, betont Seitz.

Damit sollten die Saarländer in Villingen anfangen. Michael Heilig (Kreuzbandriss) wird nicht dabei sein. Amar Suljic ist krank. Max Dombrowka hat muskuläre Probleme.

Etwa 50 Homburger Fans werden mit einem Fanbus nach Villingen reisen.

Der Spielplan

Unterdessen wurde der Spielplan für die Spieltage 28 bis 30 veröffentlicht. Am 5. April – ein Samstag – ist der FC 08 ab 14 Uhr beim 1. Göppinger SV zu Gast. Eine Woche später (Samstag, 12. April, 14 Uhr) spielen die Nullachter in der MS Technologie-Arena gegen den TSV Steinbach-Haiger. Ein besonderes Highlight ist das Gastspiel bei den Kickers Offenbach am Donnerstag, 17. April (19 Uhr), unter Flutlicht am Bieberer Berg.