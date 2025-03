FC 08 Villingen – FC 08 Homburg: Das zweite Sökler-Duell – Marcel will nun Sven einschenken

Marcel Sökler hatte sich das Wiedersehen mit Bruder Sven im Homburger Waldstadion ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollte er im internen Familienduell den „2:3-Anschlusstreffer“ erzielen. Am Ende kassierten die Nullachter eine 0:6-Schlappe. Welcher Sökler jubelt nun im Rückspiel in Villingen (Samstag, 14 Uhr)?

„Er ist ein guter Spieler mit einer guten Größe und einem guten Kopfballspiel, außerdem kann er mit links und mit rechts abschließen. Man darf ihn das ganze Spiel nicht aus den Augen verlieren, das werde ich meiner Mannschaft auch sagen“, hatte der Homburger Co-Trainer seine Mannen vor dem Villinger Torjäger im Vorfeld des siebten Regionalliga-Spieltages gewarnt.

Doch es kam am 7. September im Saarland anders. „Die haben sich nach dem 1:0 in einen Rausch reingespielt. Aber wir dürfen uns auch nicht so abschießen lassen“, schüttelte Villingens Topstürmer Marcel Sökler nach der 0:6-Klatsche verständnislos mit dem Kopf.

Statt 2:3 aus Sicht des Nullachters hieß also im persönlichen Duell mit Bruder Sven 1:4. Nun hofft der beste Torschütze des FC 08, dass sich die Villinger im Heimspiel für die herbe Hinspielniederlage revanchieren können.

Sonst zieht Sven vielleicht schon uneinholbar auf 5:1 davon. Wer weiß schon, wann es wieder zu einem Pflichtspiel zwischen Teams der beiden Söklers kommt?

Kleiner Umbruch

Bei den ambitionierten Saarländern hat seit der Winterpause der langjährige Freiberger Coach Roland Seitz das Sagen. Danny Schwarz musste gehen. Zudem fanden Arman Ardestani (FC Gießen), Daniel Kalajdzic (SV Stuttgarter Kickers), Minos Gouras (SV Waldhof Mannheim) und Niclas Anspach (SSV Jahn Regensburg II) den Weg nach Homburg.

Die Zwischenbilanz 2025 ist durchwachsen. Einem 5:2 gegen Eintracht Frankfurt II (Michael Heilig erlitt dabei einen Kreuzbandriss) stehen Niederlagen in Kassel (1:2) und zuletzt beim SC Freiburg II (2:3) gegenüber. In der Liga steht mit 31 Punkten Rang zehn, in der Fremde sprangen bisher elf Zähler heraus. Die besten Torschützen der Saarländer sind David Hummel und Markus Mendler mit je acht Treffern.