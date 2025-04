FC 08 Villingen Ex-Spieler: „Filiale“ wird größer – Nedzad Plavci schließt sich Türk. SV Singen an

1 Gut möglich ist, dass Nedzad Plavci in der kommenden Runde auf seinen Ex-Club aus Villingen trifft. Foto: Eibner

Seit der vergangenen Woche ist klar, dass Nedzad Plavci den Verbandsligisten ESV Südstern Singen im Sommer verlassen wird. Nun steht der neue Club des Ex-Stürmers des FC 08 Villingen fest. Er wechselt zwar den Verein, nicht aber die Stadt.









243 Spiele hat Nedzad Plavci für die Nullachter bestritten, dabei 111 Tore erzielt. Im Januar 2022 wechselte der heute 36-Jährige dann vom Friedengrund zum ESV Südstern Singen, für den er in dieser Runde auch bereits elf Treffer bejubelte. Nur vier Spieler sind in der Verbandsliga-Torjägerliste vor ihm zu finden. Nun also wird Plavci bald seine Zelte beim ESV Südstern Singen abbrechen. In der neuen Runde wird der Vollblutstürmer nun für den Ortsrivalen TSV Türk. Singen angreifen, der als Tabellenzweiter der Verbandsliga noch am Oberliga-Aufstieg schnuppert. Dies bestätigte am Dienstagnachmittag Coach Ali Günes.