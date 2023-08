Der ambitionierte Drittligist 1. FC Saarbrücken holte bei Aufsteiger SSV Ulm am ersten Spieltag der Runde 2023/24 beim 1:1 einen Punkt. Kai Brünker zeigte nach seinem Wechsel aus Magdeburg mit der 1:0-Führung der Saarländer schon nach zwei Minuten, dass er eine große Verstärkung ist. Johannes Reichert sorgte nach 41 Minuten vor 9543 Zuschauern im Donaustadion für den Ulmer 1:1-Ausgleich. 15 Minuten vor Schluss sah Saarbrückens Luca Kerber den roten Karton.

Ibrahima Diakité

Ibrahima Diakité brauchte für seinen neuen Verein dann 16 Minuten, bis er bewies, dass er auch in der Regionalliga Tore erzielen kann. Trotz Überzahl kam der Ex-Nullachter aber mit dem VfR Aalen beim FC Homburg am Ende nur zu einem 1:1. Nach 82 Minuten wurde Diakité bei seinem Debüt ausgewechselt. In der vergangene Oberliga-Runde hatte der Franzose 24 Treffer für den FC 08 Villingen markiert, hatte sich so für höhere Ligen empfohlen.