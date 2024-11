1 Auf dem Villinger Kunstrasen können keine Regionalliga-Spiele ausgetragen werden. Foto: Wiedemann

Der erste Schnee im Schwarzwald ist da. Gut möglich ist, dass aufgrund der Platzverhältnisse am Wochenende einige Spiele ausfallen. Auch das Heimspiel des FC 08 Villingen gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz könnte am Samstag (14 Uhr) betroffen sein.









Link kopiert



Laut Wetter-Apps könnte es am Freitagabend in Villingen leicht schneien, dann in der Nacht Dauerfrost dazukommen. Am Samstagnachmittag sollen die Temperaturen dann höchstens auf 2 Grad steigen.