1 Auch Erik Törtelyi hatte gute Chancen. Foto: Eich

Viele vergebene Chancen beim 0:1 in Auggen. Die Villinger U21 kassierte im Breisgau eine bittere Niederlage.­ Spielerisch besser und mit der Mehrzahl an klaren Torchancen, bezahlte die junge Truppe nach 90 Minuten erstmals Lehrgeld.

Es war also auf dem kleinen Platz mehr möglich für die Gäste. Die Hausherren versuchten es oft mit langen Bällen. Sie setzten dazu vor allem auf ihre Standardsituationen. Und eben einer dieser ruhenden Bälle entschied letztlich die Begegnung bereits nach nicht einmal 120 Sekunden. Einen Freistoß konnte 08-Torhüter Lavdrim Amiti zwar halten, doch Julian Saur setzte beim Abpraller nach und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. In der Folge merkte man den Villingern nicht nur die 30 Grad Hitze an, sondern auch, dass das Team personell stark dezimiert war.

Insgesamt standen fünf A-Junioren in der Startelf. Dennoch sprangen Chancen heraus. In der zwölften Minute verfehlte Noel Mohr mit einem Kopfball nach einer Hereingabe den Ausgleich nur knapp. Kurze Zeit später stand Batuhan Bak frei vor dem Auggener Tor, setzte den Ball jedoch über die Latte. Nach einer herrlichen Kombination verhinderte dann FCA-Keeper Stefan Lauer gegen Erik Törtelyi das sichere 1:1. Weitere zwei Möglichkeiten von Mohr blieben bis zur Pause liegen.

U21 spielerisch klar überlegen

Durchaus hätten die Villinger in dieser starken Phase mit im Idealfall zwei bis drei Toren die Partie also drehen können. Auf der anderen Seite verhinderte Amiti den zweiten Gegentreffer.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren 20 Minuten nicht mehr statt. Die U21 war nun besser in den Zweikämpfen und spielerisch klar überlegen. Das Abschlusspech blieb den Gästen jedoch treu: Mohr traf nur den Pfosten. Der Stürmer vergab zudem noch eine weitere gute Gelegenheit.

Als sich Auggen ab Mitte der zweiten Hälfte einige gefährliche Konter erspielte, verhinderte 08-Schlussmann Amiti mit drei Glanzparaden den vorzeitigen Knockout. Die Partie blieb bis zum Ende spannend und offen. Die jungen Villinger konnten sich jedoch für ihren unermüdlichen Einsatz nicht mit wenigstens einem Punkt belohnen.