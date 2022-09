1 Erich Sautner hat sich beim FC 08 verabschiedet und spielt nun für den Verbandsligisten Denzlingen. Foto: Marc Eich

Nun ist die Katze aus dem Sack. Der bisherige 08-Mittelfeldspieler Erich Sautner wird ab sofort das Trikot des Verbandsligisten FC Denzlingen tragen. Beim FC 08 Villingen war der 30-Jährige Mitte der Woche überraschend ausgestiegen.















Link kopiert

Bereits am Samstag wird Erich Sautner sein Comeback bei den Denzlingern im Verbandsliga-Heimspiel gegen SF Elzach-Yach geben. Für die Denzlinger spielte er schon von 2020 bis 2021, also vor seinem Engagement in Villingen.

Denzlinger loben faire Verhandlungen mit dem 08

Denzlingens Vorsitzender Michael Kuwert freut sich sehr über die Rückkehr von Erich Sautner: "Wir müssen nur eine geringe Ablösesumme an den FC 08 zahlen. Es waren sehr faire Gespräche mit den Villinger Verantwortlichen. Der Kontakt zu Erich Sautner ist in all den Jahren auch nie abgerissen. Er hat ja nun nicht mehr diesen großen zeitlichen Fahrtaufwand, wie er es für sein Engagement beim FC 08 benötigte. Mit Erich Sautner erhoffen wir uns natürlich nach einem nur durchwachsenen Saisonstart einen Aufschwung", so Michael Kuwert. Und der Denzlinger Klubchef weiter: "Wir wollen am Ende der Saison zumindest wieder in der Spitzengruppe der Verbandsliga stehen."