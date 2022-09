1 Ibrahima Diakité freut sich. Der Villinger Torjäger darf bald wieder auf dem Rasen sein Können zeigen. Foto: Thomas Heß

Ibrahima Diakité und die Verantwortlichen des FC 08 Villingen atmen durch. Nach einer weiteren Untersuchung ist klar, dass der Stürmer schon bald wieder für den Oberligisten auf Torejagd gehen kann.















"Das ist schon ärgerlich", sagte 08-Coach Marcel Yahyaijan am Montag zur Oberschenkelentzündung des Stürmers, die in die Kniekehle ausstrahlen würde. Der Trainer war aber zuversichtlich, dass nach weiteren Untersuchungen in dieser Woche eine Lösung gefunden wird. Der Angreifer hatte den 5:2-Sieg der Villinger in Offenburg nur von der Tribüne aus verfolgen können. Zuvor war Ibrahima Diakité beim 2:4 gegen Nöttingen aufgrund der Verletzung ausgewechselt worden.

Spätestens gegen Backnang

So kam es dann auch. Arash Yahyaijan ist erleichtert: "Ibra war am Montag noch einmal beim Arzt. Es wurde bestätigt, dass nichts gerissen ist, es nichts Gravierendes ist", schließt der Sportvorsitzende des FC 08 Villingen auch einen Einsatz des Franzosen am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FSV Bietigheim-Bissingen nicht aus. "Spätestens eine Woche später gegen Backnang sollte er auf jeden Fall wieder spielen können", so Arash Yahyaijan am Dienstagvormittag. Zunächst solle sich Diakité aber noch ein paar Tage schonen.