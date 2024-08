FC 08 Villingen – Eintracht Frankfurt II: Die Stimmen von Mario Klotz, Dennis Schmitt und Tevfik Ceylan

1 Die Nullachter feiern den verdienten 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II. Foto: arc Eich

Ein Kellerduell – ein Sieger. Dieser heißt FC Villingen. Die Nullachter schlugen am Samstagnachmittag Eintracht Frankfurt II mit 2:0. So haben nicht nur die beiden Trainer das Regionalliga-Spiel gesehen.









Bevor Mario Klotz (FC 08 Villingen) und Dennis Schmitt (Eintracht Frankfurt II) den Presseraum in den Katakomben der MS Technologie-Arena betreten, blickt Matchwinner Tevfik Ceylan auf die Partie zurück. „Das war ein verdienter Sieg. Wir müssen diesen aber schnell abhaken. Am Mittwoch geht es in Möhringen weiter.“